Anušić ima tri milijarde eura za oružje, a nema 40 milijuna za završiti ophodne brodove...

NOVI EXPRESS Prašnjavi brodovi u praznoj hali, kao ukleti Holandezi. Ispratili su i dočekali čak četiri ministra obrane. Kako to da nitko ne može natjerati muljatora Debeljaka da ih završi...

Admiral

Od 2014. godine Hrvatska vodi jednu od onih priča koje u ozbiljnim državama završavaju istragom, a kod nas ovim tekstiom. . Jer samo u zemlji u kojoj je apsurd postao upravljačka metoda moguće je da se bez treptaja oka potroše tri milijarde eura na novo naoružanje – Rafale, Leoparde 2A8, dronove TB2, samohodne haubice Caesar i nove vojne kamione – a da se istodobno ne može zatvoriti financijska konstrukcija od 30 ili 40 milijuna eura za dovršetak tri nedovršena ophodna broda u Brodosplitu. Prašnjavi brodovi u praznoj hali, kao ukleti Holandezi. Ispratili su i dočekali čak četiri ministra obrane.

