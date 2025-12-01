Obavijesti

VELIKA AMBICIJA MINISTRA OBRANE PLUS+

Anušić je zajašio Thompsonov val i na njemu jezdi da bude lider konzervativne desnice

Piše Tomislav Klauški,
Plenkovićev ambiciozni ministar sakrio se u sjeni radioaktivnog Thompsonova oblaka, kako bi kompenzirao manjak vlastite karizme, kredibiliteta i liderskih kapaciteta, piše Klauški u kolumni za Express

Prvo je nastupio kao vojni, a potom i politički higijeničar.

