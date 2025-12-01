Plenkovićev ambiciozni ministar sakrio se u sjeni radioaktivnog Thompsonova oblaka, kako bi kompenzirao manjak vlastite karizme, kredibiliteta i liderskih kapaciteta, piše Klauški u kolumni za Express
VELIKA AMBICIJA MINISTRA OBRANE PLUS+
Anušić je zajašio Thompsonov val i na njemu jezdi da bude lider konzervativne desnice
Čitanje članka: 3 min
Prvo je nastupio kao vojni, a potom i politički higijeničar.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku