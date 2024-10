Anušić o NATO misiji: Milanović manipulira i govori neistine, državi se pravi ogromna šteta

Anušić kaže kako u vezi odlaska hrvatskih vojnika u NATO misiju NSATU, predsjednik Zoran Milanović stvara problem tamo gdje ga nema.

- Nije u ničemu problem osim u stavu predsjednika Milanovića. Volio bih da se suoči, ne samo s novinarskim pitanjima, nego i s nekim tko može zastupati stajališta i činjenica oko NSATU aktivnosti. Očigledno je da to nećemo dočekati, jer se uglavnom oglašava preko Facebook-a, tumačeći svoju istinu kakva on misli da je - rekao je Anušić za HRT.

- Hrvatska je članica NATO saveza, NSATU misija koja će biti u Wiesbadenu, ako ovako ostane, bez nas, podrazumijeva slanje dva časnika za logističku potporu i koordinaciju - dodao je ministar.

Anušić kaže kako je ovdje riječ o najnižoj razini NATO operativnog djelovanja.

- Puno saborskih zastupnika i medija propituje u čijem interesu radi predsjednik države. Ovo je čisti interes onih koje mi ne bi trebali podržavati. Radimo protiv interesa naših saveznika. Ogromna šteta se pravi Hrvatskoj i hrvatskom narodu - rekao je.

Govoreći o klasificiranim dokumentima, Anušić je naglasio kako nije teško saznati tko je taj tko je dokument proslijedio zastupnicima.

- Postoji velik broj klasificiranih dokumenata, ne samo u NATO-u, nego i u MORH-u te drugim ministarstvima koji se bave osjetljivim temama i podacima. Između ostalog, taj dokument je klasificiran u NATO-u. Ja sam za njega dao, ali ga nisam mogao komunicirati. Očigledno ga je netko imao, a nije teško saznati tko, jer taj dokument ne može imati puno ljudi u Hrvatskoj - rekao je Anušić.

Kaže kako je taj dokument jučer krenuo kružiti među SDP-ovim zastupnicima.

- Oporba je oko toga pokušala praviti misterij, a premijer Andrej Plenković zatražio je prekjučer da se deklasificira ta informacija. Dobili smo je jučer oko podneva i u trenutku kada je to poslovnik dopustio, tu informaciju sam iznio - rekao je Anušić.

- To podrazumijeva da će dio pripadnika misije NSATU: vozači, skladištari, časnici i civili - nekoliko puta ili povremeno putovati iz Wiesbadena u Kijev - dodao je.

- Nijedan hrvatski vojnik neće prijeći granicu NATO saveza. To je nacionalno ograničenje koje smo mi sami donijeli. Punih 25 godina NATO ima svoje predstavništvo u Kijevu. NATO dužnosnici su u Ukrajini 25 godina, 1994. godine Ukrajina je pokrenula partnerstvo za mir, a 1999. godine NATO je došao tamo - kazao je Anušić.

Poručio je kako se među ljude unosi nemir te podsjetio kako Hrvatska sudjeluje u još 12 misija diljem svijeta.

- Možda je to samo politička priča zbog izbora, nadam se da je zbog toga. Bojim se samo da to nije okretanje politike najviših dužnosnika RH, prema nečemu što je kontra onoga za što smo se 1990-ih godina izborili, a to je Zapad - rekao je ministar obrane.

Ministar je odbacio navode predsjednika Milanovića kako misija NSATU znači uključivanje NATO-a u rat.

- Nemoguće, jer i NATO ima svoja ograničenja, ima svoje dokumente i pravila ponašanja. NATO se ne uključuje izravno u sukob. Ako slušate i gledate, bit će vam u potpunosti jasno u kojem smjeru politika Rusije i njenih proxyja ide - rekao je Anušić.

Anušić je istaknuo da uvijek pokušava pričati diplomatski kada se radi o komunikaciji s predsjednikom Milanovićem.

- Ali jednostavno ne mogu. Čovjek manipulira i govori neistine. Tri dokumenta brane hrvatskom vojniku da prijeđe granicu NATO saveza. Ako ne vjerujemo tim dokumentima, a vjerujemo tome da je netko rekao da će vojnici dobiti pancirke i kacige te će biti poslani u Bahmut - potpuno suludo i smiješno te nepotrebno za Hrvatsku - kazao je Anušić.

- Gubimo kredibilitet i dosljednost prema partnerima u najjačem vojnom savezu na svijetu, zaključio je.

Ministar se na kraju osvrnuo i na stanje u HV-u. Naglasio je kako sva prepucavanja prilično utječu na OSRH. Ipak, najavio je nabavu nove opreme za koju su pregovori u tijeku.

- Govorimo i o još nekim novim naoružanjima oko kojih ćemo do kraja godine izvijestiti javnost i o kojima se pregovara - poručio je Anušić.