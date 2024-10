Plenković: 'Milanović vas laže cijelo vrijeme. Pokazujemo se kao slaba, kilava država...'

Lažu vas, ljudi. Milanović vas laže cijelo vrijeme, pokazujemo se kao slaba, kilava država koja ne bi trebala imati refleks pružanja pomoći Ukrajini ako slijedimo njegovu politiku, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković u Petrinji. Ponovno se dotaknuo prijedloga odluke za slanje hrvatskih vojnika u misiju podrške Ukrajini (NSATU). Ispitivao je, kaže, koju "igru igra Milanović".

- NSATU for dummies, da shvatimo o čemu se radi. NATO ima aktivnost koju je Milanović prihvatio u Washingtonu. Pravni dokumenti NATO-a jasno kažu da potpora Ukrajini kroz NSATU ne znači uvlačanje bilo koje članice NATO-a u rat u Ukrajini. Teza da pomažemo zaraćenoj strani ne stoji, ona je anulirana mišljenjima pravne službe NATO-a. To nije ratna misija, to je potporna aktivnost, o tome odlučuju hrvatski zastupnici, a on je uskratio suglasnost - rekao je premijer te ponovio da dvoje časnika koji bi išli u Njemačku “ni na koji način ne mogu ići izvan država saveznica", piše N1.

- Neće se dogoditi da mi pošaljemo dvoje ljudi u Njemačku pa im netko kaže da sutra idu u Harkiv. To se ne može dogoditi zbog ograničenja o kojemu je jasno Anušića obavijestio i Kundid - kaže Plenković.

U Ukrajini je nekoliko časnika NATO-a, ali su oni časnici za vezu, dodao je.

- Ako je to Milanovićevo nadmudrivanje… Pa neće oni to oružje otpremiti u Bangladeš, NATO i danas ima predstavništvo u Kijevu. Gospodo, jeste li za Zapad ili za Istok - upitao je Milanovića premijer.

- Nema nikakvog opravdanja za oporbu, da ne podrži odluku koju Vlada predlaže Saboru. Neka glasaju protiv svega onda. Zašto bi podržali odlazak u Poljsku ili na Kosovo, ista je stvar - kazao je te dodao da se dvojici časnika u Njemačkoj neće dogoditi ništa, da je veća šansa da se nešto dogodi na Kosovu ili u npr. Libanonu.

- Milanović ovo ne radi radi klasificirane bilješke, on ovo radi radi političkog cilja. Jer želi Ukrajini poslati poruku da nije za Zapad, nego za Putinovu Rusiju koja već dvije godine uništava ovu zemlju - kazao je Plenković.

Na saborskom odboru pročitano je pismo načelnika Glavnog stožera OSHR-a Tihomira Kundida. Plenković ponavlja kako je bilješka nebitna.

- Oni su ostali bez argumenata. Izađu van i lažu hrvatski narod da Vlada šalje vojnike u Ukrajinu Kad smo dokazali da lažu ulovili su se neke zabilješke, koju ne čita Milenović. Nek’ zamisle drugu aktivnost, misiju, ako trebaš pomoći nekoj zemlji, pa gdje ćeš imati časnike za vezu… Nećeš u Australiji. Sve skupa je to politiziranje, sramotan pokušaj otimanja načelnika GS-a, otimanja prozapadne orijentacije…

Uglavnom, lažu vas, ljudi. Milanović vas laže cijelo vrijeme, pokazujemo se kao slaba, kilava država koja ne bi trebala imati refleks pružanja pomoći Ukrajini ako slijedimo njegovu politiku - govori Plenković.

- Ne lažu ovi i oni, laže vas Milanović i njegova ekipa i oni okji će ga podržavati u Saboru - govori premijer.