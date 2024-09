Anušić o otkriću 24sata: 'Mora se raščistiti sve oko prodaje MORH-ovog stana Anni Dujić'

Iz MORH-a nam je potvrđeno da će ministar Ivan Anušić tražiti da se raščisti i preispita sve oko priče koju su otkrila 24sata. Riječ je o aferi s MORH-ovim stanom koji je za iznimno povoljnu cijenu kupila Anna Dujić, kći Nediljka Dujića, HDZ-ovca i šefa Hrvatskih šuma.

Podsjetimo, 24sata su otkrila kako je Anna Dujić, dosad najpoznatija po snimci na kojoj urla i vrijeđa vatrogasce, dovikujući im da su nakaze, kupila četverosobni stan od 91 kvadrata u Šibeniku za 76 tisuća eura, a sad ga iznajmljuje turistima kao apartman s četiri zvjezdice. Također, otkrili smo kako je MORH pokušao izbaciti Dujića iz tog stana, kojim se koristio još od 1991., ali nisu uspjeli.

Anušić, kako doznajemo, ne prejudicira ništa, ali će tražiti da se cijela situacija oko dodjele, a zatim i otkupa tog stana raščisti. To je i povod, kažu nam, da se preispita kako se upravljalo i kako se upravlja MORH-ovim stanovima.

Neslužbeno doznajemo kako je predmet vođen pred Općinskim sudom u Šibeniku koji je 2006. donio nepravomoćnu presudu da se Dujića izbaci iz stana, na koju se on žalio, a zatim je tu presudu 2008. potvrdio i Županijski sud u Šibeniku. Nejasno je kako je Dujić uopće ostao u stanu, posebno ako uzmemo u obzir da čovjek nije djelatnik MORH-a. Štoviše, u kupoprodajnom ugovoru za stan stoji i mišljenje zamjenika općinskog državnog odvjetnika kako je ugovor sukladan važećim propisima. Istog odvjetništva pred kojim se vodio postupak iseljenja. Poslali smo upite sudu i Državnom odvjetništvu.

24sata su prvi objavili kako je MORH pokrenuo postupak izbacivanja Dujića iz stana još 2004. godine, kad su utvrdili da je ostvario pravo na obnovu kuće, ali nisu uspjeli.

Riječ je o obiteljskoj kući u Ićevu, a Dujić nam je u ranijem tekstu opisao svoju verziju tijeka obnove.

- Taj sam stan koristio kao prognanik s još 13 članova obitelji. Nakon rata se išlo u otkup tog stana, a iz meni neznanih razloga netko je moj predmet stavio u ladicu i godinama ga držao tamo. Zašto mi je to pravo osporavano, to je pitanje svih pitanja. Taj stan smo koristili do obnove zapaljene kuće u Ićevu. Preselio sam se u Ićevo za stalno prije sedam ili osam godina. Dotad sam koristio stan s obitelji, a do kupovine 2020. tamo su živjele moje druge dvije kćeri, unuk i supruga - rekao nam je.

Kasnije je stigla i službena potvrda iz MORH-a.

- Ministarstvo obrane je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, kao zakonskom zastupniku, 2004. godine iniciralo postupak sudskog iseljenja Nediljka Dujića. Za sve ostale detalje tog postupka obratite se Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je zastupalo MORH u tom predmetu, kao i Nediljku Dujiću - poručili su.

Posljednje otkriće koje smo objavili tiče se Nina Vrcića, sudskog vještaka koji je procijenio stan. On je, naime, u kumskim odnosima s Dujićem, odnosno, šef Hrvatskih šuma je krsni kum njegovom djetetu.

- Moj pokojni djed je, koliko se sjećam, Nediljku bio kum, ali ne znam točno koja je bila prigoda. Nediljkov tata bio je kum mojoj mami na vjenčanju, a Nediljko je bio kum mom sinu na krštenju - pojasnio nam je procjenitelj Vrcić.