Anušić opet izabran za čelnika osječko-baranjskog HDZ-a

U objavi na svojoj Facebook stranici županijski HDZ navodi kako su na unutarstranačkim izborima stranački birači Anušiću "ponovno dali čvrsto povjerenje" te ga izabrali za predsjednika osječko-baranjskog HDZ-a.

Za potpredsjednike Županijske organizacije HDZ-a izabrani su gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić i gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović, napominju u osječko-baranjskom HDZ-u.