Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić ponovno je izabran za predsjednik osječko-baranjske Županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), izvijestili su iz stranke
UNUTARSTRANAČKI IZBORI
Anušić opet izabran za čelnika osječko-baranjskog HDZ-a
Čitanje članka: < 1 min
U objavi na svojoj Facebook stranici županijski HDZ navodi kako su na unutarstranačkim izborima stranački birači Anušiću "ponovno dali čvrsto povjerenje" te ga izabrali za predsjednika osječko-baranjskog HDZ-a.
Za potpredsjednike Županijske organizacije HDZ-a izabrani su gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, gradonačelnik Belog Manastira Igor Pavelić i gradonačelnik Donjeg Miholjca Dražen Trcović, napominju u osječko-baranjskom HDZ-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku