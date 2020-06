Anušić pohvalio HDZ: Uspjeli smo odraditi vrhunski posao

<p>Potpredsjednik HDZ-a<strong> Ivan Anušić</strong> u ponedjeljak je, uoči sjednice Središnjeg odbora na kojem će biti predstavljen predizborni program stranke, ocijenio da je HDZ u protekle četiri godine odradio vrhunski posao te da će gospodarstvo i dalje biti jedan od najbitnijih dijelova programa.</p><p>Kakav god bio predizborni program, bitno je reći što je od programa ostvareno u protekle četiri godine i to u vrijeme kada su se desile dvije krizne situacije, korona virus i Agrokor, istaknuo je Anušić uoči sjednice Središnjeg odbora u hotelu Westin.</p><p>- Usprkos svim tim okolnostima koje su bile neplanske i neuobičajene, uspjeli smo odraditi vrhunski posao u ove četiri godine i to nam je na neki način veliki kapital koji prenosimo u ovu izbornu kampanju i nadograđujemo s novim izbornim programom - rekao je.</p><p>- Dovoljno je da kažemo što smo napravili i da ćemo nastavimo tim putem - naglasio je potpredsjednik HDZ-a podsjetivši na postignuto na području zapošljavanja, vanjske politike, rodiljnih naknada, rasta plaća...</p><p>Anušić je naglasio je da će gospodarski dio svakako biti i dalje jedan od najbitnijih dijelova u izbornom programu.</p><p>Na novinarski upit hoće li spominjanje ministra Tomislava Ćorića u aferi „INA- MOL” i „vjetroelektrane” biti uteg HDZ-u na izborima. Anušić je odgovorio kako spominjanje bilo čijeg imena ne mora značiti upletenost u aktivnosti na rubu zakona.</p><p>- U ovom trenutku se smo nagađa, špekulira, spominje, spominjao sam se i ja u puno situacija, spominjao se i premijer i svi koji se na neki način bave politikom, ali ključno je reći ima li od toga nešto ili nema - rekao je Anušić ne želeći donositi zaključke prije nego pravosuđe napravi svoj dio posla.</p><p>Komentirajući izjave <strong>Miroslava Škore</strong> da HDZ pomaže SDP-u da dođe na vlast i da je projekt Rijeka-Europska prijestolnica kulture „komunistički dernek” koji financira Ministarstvo kulture, Anušić je podsjetio da ministrica <strong>Nina Obuljen Koržinek</strong> nije odlučivala o tom projektu te uputio na Grad Rijeku i organizacijski odbor projekta.</p><p>- Ako govorimo o ideološkim situacijama i projektima koji su na rubu, je li to uopće kultura ili nešto sasvim drugo, mogu reći da što se tiče petokrake i nekih poruka u javnosti, nije baš puno vezano za kulturu - rekao je .</p><p><strong>Josip Borić </strong>uoči sjednice Središnjeg odbora HDZ-a komentirao je sukob između dva SDP-ovca, <strong>Tomislava Mikulina</strong> i <strong>Domagoja Hajdukovića</strong> nazvavši političare Restart koalicije „uličarima”.</p><p>- Jasno je da se radi o političarima koji podsjećaju na kojekakve uličare. Kada imate situaciju da se mlate najbliži suradnici, kada imate za prvog suradnika u koaliciji čovjeka koji je suđen za krađu i teška kaznena djela, kada imate gospođu Mrak (Taritaš) koja ima nekoliko sukoba interesa, jasno je da imamo ljude koji se žele restartati i popraviti, međutim svakodnevica ih demantira - kazao je .</p><p>- Na čelu imaju čovjeka koji, osim što se koristi jezikom ulice, je zaboravio vratiti 260 tisuća kuna koje je dobio kao nedozvoljeni dar - dodao je Borić i poručio građanima da na izborima imaju zadatak da takvima kažu veliko 'ne'.</p>