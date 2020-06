HDZ u strahu: 'Na izborima će nas SDP potopiti, Plenki mora hitno postrojiti ljude i ribati ih'

Da je HDZ u silaznoj putanji pokazuje i istraživanje agencije 2x1 komunikacije čije istraživanje po izbornim jedinicama ekskluzivno donosi 24sata. Agencija je za sada obradila pet izbornih jedinica

<p>Posljednje istraživanje rejtinga stranaka diglo je HDZ na zadnje noge jer ih je, prema zadnjem Crodemoskopu prešišala Restart koalcija. Panika je velika, reći će dobar dio sugovornika iz vrha HDZ-a, a kao glavni problem vide letargiju u Izbornom stožeru koji vodi glavni tajnik <strong>Gordan Jadroković</strong>. Ne optužuju konkretno njega, ali smatraju da bi se ekipa u Središnjici trebala aktivnije baviti kampanjom.</p><p>- Andrej radi, a oni u Stožeru nisu u brzini koja je potrebna za ovo vrijeme izbora. Čini se da uopće nisu bili spremni na kampanju, a sami su stavili izbore sada, na ljeto, a ne na jesen. Trebao bi doći i sve ih postrojiti - govori nam naš sugovornik blizak vrhu HDZ-a te dodaje da im se slična stvar dogodila na zadnjim dvama izborima, predsjedničkim i euro izborima. </p><p>Drugi, pak, sugovornik visoko pozicioniran u stranci kaže da je izostala strategija, da se sve dobro loše prezentira, a loše se ne ‘pegla’ dobro. Treći sugovornik iz HDZ-a kaže da je čuo kako je šef nezadovoljan logistikom, ali i da na terenu nema dobre komunikacije, nedostaje entuzijazma. </p><p>- Da sam ja Plenković ja bi ih sve postrojio, ribao bi ih da se osvijeste i da kampanja napokon krene. Pa još su tri tjedna do izbora, to je malo, ali možemo još preokrenuti u našu korist. Ljudi na terenu trebaju slati poruke da glasači biraju između nesposobnog Bernardića i sposobnog Plenkovića. To trebaju naši ljudi raditi - govori nam vidno uzrujan sugovornik.</p><p>No, da su u silaznoj putanji pokazuje i istraživanje agencije 2x1 komunikacije čije istraživanje po izbornim jedinicama ekskluzivno donosi 24sata. Agencija je za sada obradila pet izbornih jedinica, a istraživanje provodi od 1. lipnja. </p><p>Rezultati istraživanja u dvije od četiri zagrebačke izborne jedinice jasno pokazuje da HDZ ostvaruje negativan rezultat u prvoj, dok u drugoj izbornoj jedinici Restart koalicija ima jedan mandat prednosti pred HDZ-om - govori nam Robert Bosak, vlasnik agencije. </p><p>U prvoj izbornoj jedinici HDZ-u, dodaje, prijeti potop jer Restart koalicija osvaja 39, 2 posto, a HDZ 27,1 posto. Domovinski pokret ima 9, a Most 6 posto. Ako se to pretvori u mandate imamo rezultat SDP- 7, HDZ- 5, Domovinski pokret- siguran 1, a na rubu je drugog mandata i Most je na rubu jednog mandata.</p><p>U drugoj izbornoj jedinci gdje je HDZ 2016. pobijedio s jednim mandatom prednosti, stanje je sada u korist Restart koalcije. Tako ona osvaja 31, 4 posto ili 6 mandata, HDZ 28, 3 posto i 5 mandata, Domovinski pokret 8,4 posto i dva mandata, a Most 7 posto u jedan mandat. U toj izbornoj jedinici jedini tko je blizu prelaska izbornog praga je stranka <strong>Milana Bandića</strong>.</p><p>Što se tiče treće izborne jedinice koja je i inače utvrda lijevo liberalne opcije Restart koalicija osvaja 49, 6 posto, a Matija Posavec 7,8, što im zajedno daje 10 mandata. HDZ tu ima 19 posto i tri mandata, Domovinski pokret ne prelazi prag, baš kao ni Most. Ali zato je stranka <strong>Radimira Čačića</strong> s 4, 7 posto blizu prelaska praga.</p><p>U devetoj izbornoj jedinici koja obuhvaća Liku i velik dio Dalmacije HDZ nema značajnu prednost kao 2016. Oni tu osvajaju 38 posto i sedam mandata, Restart koalicija je na 24 posto i ima 5 mandata, dok je Domovinski pokret na 7, 9 posto i jedan mandat baš kao i Most. U toj jedinici u zadnja tri dana raste jedino Ujedinjena lista HSP i Bruna Esih.</p><p>U osmoj izbornoj jedinic Restart koalicija plus IDS stvara veliku prednost, a to je i logično jer je to njihova utvrda. Oni ostvaruju 60, 4 posto i imaju deset mandata, a HDZ 18, 5 i tri mandata, ali je treći nesiguran. Naime, Matija Miletić ima 8, 5 posto i za sada 1, 5 mandat. Domovinski pokret je na rubu jednog mandata. </p>