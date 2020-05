Anušić: To što je Milanović napravio je potpuno sramotno

Potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić ocijenio je da je sramotno to što je predsjednik države Zoran Milanović učinio u Okučanima na odavanju počasti poginulima u akciji "Bljesak" na 25. obljetnicu te da - ako nije imao namjeru odati počast svima poginulima - onda nije trebao ni dolaziti.

- To što je Milanović napravio je potpuno sramotno, takve stvari izgovoriti, otići usred himne i tako omalovažiti 51 žrtvu koja je sudjelovala u oslobađanju zapadne Slavonije. Mislim da je ovo što je Zoran Milanović danas napravio presedan u ovih 30 godina politike - kazao je Anušić, među ostalim, u petak navečer za RTL Danas.

Predsjednik Milanović napustio je današnje obilježavanje oslobodilačke akcije "Bljesak" zbog napisa "Za dom spremni" na majicama nekih od sudionika.

Anušić je ustvrdio da nije bilo greške protokola i ocijenio da HDZ već godinama konzistentno vodi svoju politiku.

- HDZ je govorio u svoje ime, a Milorad Pupovac i Ivan Vrdoljak iznijeli su svoje stavove koje artikuliraju cijelo vrijeme - komentirao je Anušić stavove HDZ-ovih partnera koji su podržali Milanovićev postupak te je opetovao da HDZ već godinama konzistentno vodi svoju politiku.

- Nije bila greška protokola - rekao je Anušić i dodao da ono što je bilo jest - da su u protokolu bile ratne oznake HOS-a koji je sudjelovao u obrani Republike Hrvatske. Podsjetio je i da je ratne oznake HOS-a Milanović 2015. "stavio u mimohod u Zagrebu".

- To što je on učinio bilo je nepotrebno i ako nije imao namjeru odati počast svima poginulima, onda nije trebao niti dolaziti. Ovim činom je poslana poruka kojom je vraćeno u fokus ideološko i pitanje Domovinskog rata i to mjesecima pred izbore, sada kada Vlada vodi ozbiljnu bitku s gospodarstvom i epidemijom - rekao je Anušić.