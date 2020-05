'Incident u Okučanima nije bio slučajan, nego je dio kampanje'

Danas je ipak 25. obljetnica vojno-redarstvene akcije Bljesak i mislim da je ovo bila prigoda da se čitav državni vrh i cijela Hrvatska prisjeti tih veličanstvenih vremena i pobjede u Domovinskom ratu. U tom smislu ovaj incident i ono što se događalo u Jasenovcu nije slučajno, rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture za N1.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović napustio obilježavanje Bljeska

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je sve predizborna kampanja. Polako se fokus prebacuje, kad nemate rješenje u ovoj teškoj situaciji u kojoj je Hrvatska, činjenica je da Vlada dobro upravlja Hrvatskom u krizi, onda kad vam pada rejting, trebate vratiti stvari na ustaše i partizane - poručio je.

- Ovome nije bilo mjesto i vrijeme, ali nismo se mi jučer rodili. Svi pamtimo što je bilo 2015. godine na obljetnici Oluje, kad je Milanović kao premijer sastavljao protokol, i tad mu postrojbe HOS-a nisu smetale. Sjećamo se njegovog sastanka s braniteljima kad je rekao da mu se fućka za pozdrav Za dom spremni. Tako da nismo se mi jučer rodili, sve je ovo dio predizborne kampanje, ali vjerujem da će ljudi u Hrvatskoj to dobro prepoznati i znati reagirati kad za to dođe vrijeme - rekao je ministar Butković.

Butković se ne slaže s oporbom koja kaže da je nošenje majice provokacija i jasan potez skupljanja političkih bodova HDZ-a. On tvrdi da HDZ nije politizirao današnju proslavu.

- Činjenica je da se išlo u 25. obljetnicu koja je morala biti drugačija u odnosu na prethodne zbog koronavirusa i na to su se odazvali i predsjednik Vlade, i Sabora, i predsjednik Republike, i nikakve predizborne aktivnosti nije bilo. Danas im nije mjesto, HDZ i Vlada sigurno to nisu politizirali, kao ni ono u Jasenovcu kad je predsjednik ničim izazvan rekao da ploču s imenima poginulih hrvatskih branitelja treba baciti. Sve je jasno, po meni to nije dobro, to nas dijeli u ovim teškim trenutcima kad imamo druge probleme, kad se moramo što prije vratiti na vrijeme od prije šest mjeseci, a umjesto tih problema i rješenja mi se opet bavimo ustašama i partizanima i hrvatski narod to ne zanima. To je moje mišljenje - istaknuo je.