'Rekao sam premijeru kakvo je stanje, ovo je isprovocirano...'

Znao sam unaprijed što se događa, rekao je Zoran Milanović za RTL Danas o incidentu u Okučanima.

Hrvatski predsjednik otišao je iz Okučana na obilježavanju obljetnice operacije 'Bljesak' zbog natpisa 'Za dom spremni', a on smatra kako je taj potez bio nužan:

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović u Okučanima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je bilo nužno i isprovocirano. Netko je, po prvi puta, koliko pamtim, u povijesti Hrvatske, dopustio takvu sabotažu na razini državnog protokola. Odgovorna osoba. Ministarstvo branitelja je organizator. Prvi puta, inače je to bilo Ministarstvo obrane. Naglasit ću, nikad se nije dogodilo da, osim nekakvih rubnih scena i prizora, 'za dom spremni, a znamo što je to, uđe u službeni državni protokol. Čak i na vijencu.

Ipak, nije se dotakao ministra branitelja Medveda:

- Netko je odgovoran. Tu treba tražiti odgovorne. Drago mi je da se slažemo da postoji odgovornost za to, a u skladu s time i moja reakcija - koja je bila mirna. Na kraju krajeva, vidjelo se da o tome razgovaram s premijerom i cijelom tom ekipom prije samog početka.

S predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem od tad se nije čuo:

- Nisam se čuo. Ne vidim posebnu potrebu da se oko toga čujemo. Sve je jasno. Ja sam znao unaprijed što se događa. Moji epidemiolozi su provjerili situaciju na terenu. I rekao sam premijeru i njegovim suradnicima: gledajte dečki, stanje je takvo i takvo. Jeste li u stanju riješiti? Nadam se da se slažete da to tako ne može. Bili su smotani i zbunjeni. S time da vjerujem da netko i organizacijski stoji iza toga. Gotovo je s pretvaranjem. Tome se mora stati na kraj. Ja niti mogu niti hoću stajati represijom, mada smatram da to treba zabraniti zakonski. Na kraju krajeva, Plenković je tog čovjeka priveo u policiju nakon što je sve završilo.

Smatra da se ovakvim potezima mora stati na kraj:

- Gotovo je sa pretvaranjem, tome se mora stati na kraj. Smeta mi što sam ja postao vijest, ali što da radim? Da se pokrijem ušima po glavi. Mene su građani birali jako dobro znajući što biraju. Mene ljudi znaju, znali su za što ću se zalagati i još više protiv čega ću biti. Ovdje nisam da propagiram bilo kakvu petokraku, partizane, to je za mene prošlost. Ali ono što kompromitira Hrvatsku, o čemu je jasno govorio još Tuđman, i djelovao. Ja to govorim ne zato što je on to govorio nego to samo dodajem. Na kraju krajeva, ljudi koji su to danas napravili uopće nisu bili članovi čak niti HOS-a.

Ipak, iako je on otišao, svom savjetniku je poručio da ostane:

- Ja sam rekao da ostane tamo. Iza je druga stvar. Ispred je bitno i za to mi odgovaraš. To treba biti košer, halal, čito i sterilno. Marijan Mareković je bio zapovjednik 1. gardijske brigade. Ja sam tražio da ostane. I od njega i od načelnika Glavnog stožera.

Otkrio je kako će odsad paziti gdje ide:

- Jako računam na to gdje idem i tko je organizator. Ovo su, ustvari, rijetke prilike. Dakle, date nekome povjerenje. Mada bi u nekom državnom protokolu protokol predsjednika Republike bar trebao znati što se događa. Govorimo o VIP gostima. Ovo su bili VIP gosti u protokolu. Ne možete ih pretresati i gledati koju majcu imaju ispod jakne. Ne možete računati s tim da će se zadnji tren razodjenuti i zablistati u svom svom sjaju. Sa ZDS-om.

- Nema tu smještanja, netko smatra da time može imati političke koristi. Kako je moguće da je takva osoba mogla stajati kraj premijera, a onda ga se privodi. A premijera sam prije upozorio na to. Ne razumijem te ljude. Ja nisam njihov neprijatelj, ja ne pratim svoje rejtinge, ja ne gledam čeznutljivo prema drugom mandatom. 'Za dom spremni' i ljudi koji ga koriste su notorne, opasne štetočine. To treba iskorijeniti iz javnog prostora. Mislio sam da se to može ignorirati, ali kad se netko tako ide sadistički iživljavati nad žrtvama, to nisu dobre namjere i nećeš biti moj prijatelj - odlučno je poručio Milanović.

Milanoviću se ponekad zamjera što 2015. godine nije reagirao na oznake HOS-a na vojnom mimohodu. Ipak, on to možda nije ni zamijetio:

- Moguće da je takvih pojava bilo. Nisam vidio. Pogriješio sam. Ali 'za dom spremni' ne vjerujem da je bilo. To bih volio vidjeti. No, to su toliko bijedna izmotavanja. Što to znači? Da je ovo ispravno? Što to znači da ako sam neki puta nešto propustio vidjeti ili reagirati da se s time slažem. Sad smo imali priliku vidjeti da premijer, predsjednik stranke i njegovi suradnici, nakon što su vidjeli i nakon što su upozoreni, su pokazali strah, nerazumijevanje, kukavičluk, slaganje. I nakon toga su tog istog čovjeka priveli u policiju. Protiv čega su njegovi prijatelji prosvjedovali.

Jandroković je rekao kako Milanović još od izjave o ploči u Jasenovcu kada je rekao da je treba maknuti i baciti potiče podjele. Ipak, on se s tim ne slaže:

- Opet mi je drago da koristite izraz ploča. Radi se o ploči i natpisu, a ne o imenima nekih mladih ljudi koji su ovdje potpuno u drugom planu zlorabljeni i silovani, kao i ovi danas, žrtve i naši branitelji koji su poginuli u oslobađanju hrvatskog teritorija i hrvatske zemlje 1995. godine. Dakle, ploča 'za dom psremni' par sto metara od ulaza u Jasenovac, ruganje, izrugivanje žrtvama, sadizam. Pregovori sa državom, praktički u statusu ravnopravno zaraćene strane. Dobro da nemaju status ruskog cara u Napoleonskim ratovima.

Nastavio je priču:

- Ploču treba maknuti i tu se ne radi o imenima ljudi. Ploča je problem. S tom pločom se ucjenjuje cijela Hrvatska. Vlast koja se boji, koja se trese, koja pregovara, koja formira nekakva povjerenstva. Valjda povjerenstvo za istinu. To je kućno povjerenstvo te Vlade. To nije moje povjerenstvo. Da bi nakon toga, obratimo pažnju na to, čovjeka, osobu koja je tamo bila, koji inače uopće nije bio u HOS-u, koji inače uopće nije postojao 1995. godine, to je bilo zabranjeno. Tuđman bi ih rastjerao psima u takvoj situaciji, doslovno. Taj čovjek bude priveden u hrvatsku policiju i to u Okučanima. Drže li mene i za to odgovornim. Pa nisam ja, ako sam zapovjednik vojske, policije, Boga mi, nisam.

Priznaje kako je i njegova vlada mogla imati rigoroznije metode, ali smatra da to sad nije važno:

- Mogla je. Ali kakve to sad ima veze. Znate koja je razlika, nitko se nije usudio nakeljiti ploču sa 'za dom spremni' na ulazu u Jasenovac. To meni ne bi napravili. To su napravili 2016. godine, Plenkoviću. I onda se pregovaralo pola godine i normalno da u takvoj situaciji ljudi dobiju napoleonski značaj važnosti. To je to. Dakle, zabraniti.

Dotakao se i Dana pobjede u Kninu:

- Dan pobjede se slavi i obilježava u Kninu negdje od 2000., ustvari. Prvih par godina baš i nije. To znate. Pa naravno. Prošle godine je organizirano vrlo sterilno i zatvoreno gore na Tvrđavi tako da nitko ne može pristupiti da ne bi isfućkali Plenkovića. Mislite da ja te stvari ne vidim. Odavno sam u toj igri, a mislim da je igram relativno pošteno, za razliku od drugih. Knin je interesantna tema. Puno puta sam govorio da Knin nije Berlin. I da mi nismo slomili neprijatelja koji je centralu pameti, novca i organizacije imao u nekoj željezničkoj postaji usred Dalmatinske zagore ili Bukovice nego je to neprijatelj iz Beograda. U Kninu se u početku, od 1995. do 2000. svega jednom obilježavalo. Nakon toga, čak i Tuđman i ljudi, zapovjednici koje osobno znam, bili su svjesni da to nije Berlin i da to nije centar zla. Mi imamo Zagreb. To je hrvatski grad. Polomio sam se da bi 2015. godine organizirali vojni mimohod u Zagrebu. Kao da je to glavni grad Pakistana. Tu je Petrinja u kojoj je poginulo, nažalost, jako puno u kratkom vremenu, hrvatskih vojnika.

Tema: Hrvatska