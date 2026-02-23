Obavijesti

News

Komentari 0
STIGLE I MILANOVIĆEVE KRITIKE

Anušić u Izraelu: 'Postoji veliki prostor za suradnju s njima'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Anušić u Izraelu: 'Postoji veliki prostor za suradnju s njima'
Foto: Vlada

Anušićev odlazak u Izrael kritizirao je predsjednik Milanović

Admiral

U Tel Avivu susreo sam se danas s ministrom obrane Države Izrael Israelom Katzom. Razgovarali smo o jačanju bilateralne suradnje na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o snažnijoj povezanosti hrvatske i izraelske obrambene industrije, poručio je ministar Ivan Anušić na društvenim mrežama.

Kako je naveo, ovo je naglasak na razmjeni iskustava i znanja, posebno u području naprednih izraelskih tehnologija.

- Među njima je i sustav aktivne samozaštite Trophy, integralni dio njemačkog tenka Leopard 2A8, kojima Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane RH opremaju #OSRH. Izraelskom ministru obrane zahvalio sam na izvoznoj licenci za sustav Trophy koji Leopard 2A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu.  Postoji veliki prostor za suradnju s izraelskom industrijom, a MORH će je nastaviti razvijati u korist naših Oružanih snaga RH i sigurnosti - zaključio je.

Inače, njegov odlazak u Izrael kritizirao je predsjednik Zoran Milanović

- Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom, napisao je na društvenim mrežama Zoran Milanović. Više o tome što je napisao pročitajte ovdje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...
KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026