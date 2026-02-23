Anušić u Izraelu: 'Postoji veliki prostor za suradnju s njima'

U Tel Avivu susreo sam se danas s ministrom obrane Države Izrael Israelom Katzom. Razgovarali smo o jačanju bilateralne suradnje na razini ministarstava obrane RH i Države Izrael te o snažnijoj povezanosti hrvatske i izraelske obrambene industrije, poručio je ministar Ivan Anušić na društvenim mrežama.

Kako je naveo, ovo je naglasak na razmjeni iskustava i znanja, posebno u području naprednih izraelskih tehnologija.

- Među njima je i sustav aktivne samozaštite Trophy, integralni dio njemačkog tenka Leopard 2A8, kojima Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo obrane RH opremaju #OSRH. Izraelskom ministru obrane zahvalio sam na izvoznoj licenci za sustav Trophy koji Leopard 2A8 čini jednim od najboljih tenkova na svijetu. Postoji veliki prostor za suradnju s izraelskom industrijom, a MORH će je nastaviti razvijati u korist naših Oružanih snaga RH i sigurnosti - zaključio je.

Inače, njegov odlazak u Izrael kritizirao je predsjednik Zoran Milanović.

- Zbog neprihvatljivog postupanja izraelske vojske i neviđenog gaženja svih normi međunarodnog humanitarnog prava, još u svibnju prošle godine zapovjedio sam prekid svake suradnje OSRH s izraelskom vojskom, a koja se odnosi na sve pripadnike Hrvatske vojske. Istovremeno sam pozvao Vladu RH da prekine svaki oblik trgovine oružjem i vojnom opremom s Izraelom, napisao je na društvenim mrežama Zoran Milanović. Više o tome što je napisao pročitajte ovdje.