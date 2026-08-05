Anušić u Kninu: Ponosni smo i sretni, Rafale će pokazati snagu

Ministar obrane Ivan Anušić u Kninu je, povodom obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, podijelio svoje dojmove, naglasivši kako su osjećaji pomiješani, ali da prevladavaju ponos i sreća zbog ostvarenja povijesne pobjede i stvaranja slobodne hrvatske države.

U izjavi za medije, Anušić se prisjetio ključnih trenutaka iz devedesetih, istaknuvši kako je hrvatski narod uspio u onome što su generacije stoljećima sanjale.

​- Dojmovi su, naravno, miješani, ali svakako su dojmovi pretežno ponosa i sreće - započeo je ministar.

Stoljećima smo sanjali slobodnu Hrvatsku

Anušić je podsjetio na težak put do pobjede, ostvarene 1995. godine, u situaciji u kojoj je malo tko Hrvatskoj davao šanse.

​- Uspjeli smo zatvoriti tu cijelu ratnu priču, završiti rat, pobijediti u ratu, što je najbitnije. Danas imamo slobodnu i neovisnu hrvatsku državu, članicu svih euroatlantskih integracija koju smo željeli devedesetih godina. Uspjeli smo u onome za što su stoljećima generacije ginule - poručio je Anušić, odajući posebnu počast svima koji su svoje živote položili za domovinu.

Naglasio je kako je okupljanje u Kninu prvenstveno posvećeno njima, ali i susretu suboraca koji se prisjećaju tih teških, ali slavnih dana.

​- Slava i čast svima onima koji nisu danas s nama, koji su izgubili svoj život braneći Hrvatsku. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, da im odamo počast i prisjetimo se na ta vremena i na te ljude - kazao je ministar.

Hrvatska vojska uvijek je spremna

Na pitanje o spremnosti današnje Hrvatske vojske, ministar Anušić odgovorio je bez oklijevanja, potvrdivši njezinu stalnu pripravnost, koja će biti demonstrirana i na nebu iznad Knina.

​- Hrvatska vojska uvijek je spremna i bit će uvijek spremna - jasno je poručio.

Najavio je i poseban trenutak proslave - prelet moćnih višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koji su nedavno postali dio Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

​- Danas će preletjeti tri Rafala, s time da će se jedan naknadno vratiti i pokazati sposobnosti i operativne mogućnosti, kako pilota, tako i samog Rafala - otkrio je Anušić detalje zračnog spektakla.

Zajedništvo za snažniju budućnost

Osvrćući se na organizacijska pitanja, ministar je istaknuo kako je na dan proslave Oluje najvažnije hrvatsko zajedništvo. Poručio je kako sve drugo treba ostaviti po strani i usredotočiti se na jedinstvo koje je ključno za budućnost zemlje.

​- Danas je dan koji trebamo obilježiti onako kako Hrvati to znaju, a to je zajedništvo. S jednim jedinim ciljem, a to je da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti, na čemu ćemo svakako svi zajedno raditi - zaključio je Anušić.