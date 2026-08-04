Napokon! Knin je konačno naš

U danima kad je budućnost ovisila o hrabrosti, oni su je nosili na prsima. I kad je trebalo učiniti nemoguće, nisu pitali koliko, nisu pitali zašto. Oslobodili su velik dio Hrvatske i zadužili cijelu naciju, ne riječima, nego djelom.
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Srdačan susret vojnika i mještana, koji su napokon dočekali da Hrvatska ponovno bude cjelovita.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Srdačan susret vojnika i mještana, koji su napokon dočekali da Hrvatska ponovno bude cjelovita. |
Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Srdačan susret vojnika i mještana, koji su napokon dočekali da Hrvatska ponovno bude cjelovita.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Čekali su i dočekali da paravojna država više ne postoji. Sloboda se pisala u krvi i patnji, ali je stigla.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
U danima kad je budućnost ovisila o hrabrosti,
oni su je nosili u prsima. I kad je trebalo učiniti nemoguće - nisu pitali koliko, nisu pitali zašto.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Osloboditelji su zaslužili i zadužili cijelu naciju, ne riječima, nego djelom.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Oluja je bila legitimna operacija provedena po svim pravilima i konvencijama.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Predsjednik Franjo Tuđman na Kninsku tvrđavu stigao je nakon nešto više od 24 sata, koliko je prošlo od veličanstvenog ulaska hrvatskih vojnih i policijskih snaga u središte Knina.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Pobunjenici su bježali naglo, zatečeni brzinom vlastita poraza, nisu stigli ni ručak pojesti.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Kako je uzvišen osjećaj udahnuti miris slobode.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Svaka postrojba imala je svoju zadaću. Svaka zadaća imala je svoj trenutak, a svaki trenutak svoju cijenu. I sve su ih, bez iznimaka, izvršili časno.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Bez fanfara, bez parola - umorni su, ali sretni. U njima nema oholosti, samo svijest da su učinili ono što je trebalo, da su se borili za nešto veće od sebe.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Pripadnici vojske i policije na oslobođenim područjima brzo su uspostavili pravni poredak RH. Hrvatska zastava i znakovlje napokon su bili na svim područjima Lijepe Naše.
| Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/History/PIXSELL