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DAN POBJEDE

Napokon! Knin je konačno naš

U danima kad je budućnost ovisila o hrabrosti, oni su je nosili na prsima. I kad je trebalo učiniti nemoguće, nisu pitali koliko, nisu pitali zašto. Oslobodili su velik dio Hrvatske i zadužili cijelu naciju, ne riječima, nego djelom.
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Srdačan susret vojnika i mještana, koji su napokon dočekali da Hrvatska ponovno bude cjelovita. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
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Srdačan susret vojnika i mještana, koji su napokon dočekali da Hrvatska ponovno bude cjelovita. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL
Komentari 25

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