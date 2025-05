Apel liječnice s Lastova: 'Živote spašavamo privatnim gliserima'

Nebrojeno puta smo pacijente kolege koji su radili sa mnom i ja prevozili u brodicama Parka prirode Lastovsko otočje, lučke kapetanije na Lastovu i privatnim gliserima. Takve vrste prijevoza su teške i za nas i za naše pacijente, ali u nekim slučajevima se to mora raditi na takav način da se spasi život - istaknula je Ema Milović, jedina liječnica na Lastovu, tijekom svojega izlaganja na sjednici Odbora za zdravstvo u Hrvatskom saboru.

Riječ je o našem najudaljenijem otoku s kojega su prije mjesec dana više od osam sati prevozili mladića Franu Borovinu u kritičnom stanju do dubrovačke bolnice, no Frane je nažalost preminuo.

Doktorica Milović, koja je na Lastovu jedina liječnica i ondje radi od 6. siječnja 2023., nije se htjela osvrtati na slučaj koji sad istražuje i DORH, ali više je puta, kaže, upozoravala na problem s prijevozom pacijenata do bolnice. Iako ne postoje službene statistike, ona je, prema svojim podacima, istaknula kako su u 2023. godini imali 28 ekstremno hitnih situacija.

Teški slučajevi

- Imali smo 21 helikopterski prijevoz, a u čak sedam tih slučajeva smo improvizirali. Dana 5. 7. 2023. imali smo prvi dolazak brze brodice na Lastovo po dječaka koji je pao s velike visine. Helikopter je čak uspio doći do Lastova, napravio je nekoliko krugova i odletio nazad. Tad smo brzu brodicu čekali oko tri sata, pacijenta smo monitorirali u ambulanti i tad je jedna od mojih medicinskih sestara krenula u transfer s pacijentom. Kako sam ja bila jedini doktor na otoku, bilo bi loše da sam otišla i ostavila cijeli otok bez liječnika, a nisam ni znala kad bih se tad vratila - istaknula je dr. Milović.

Istaknula je još jedan datum te godine kad su bili u kritičnoj situaciji i kad su se morali snaći za prijevoz pacijenta. Tog 5. 9. 2023. su pacijenta s anafilaktičkim šokom prevozili u turističkom gliseru na prednjem dijelu broda, među sjedalima.

- To je brodić koji turistički vozi ljude na otočić Sušac đirati i peći ribu - rekla je dr. Milović.

Istaknula je i nekoliko situacija iz 2024., kad su imali 29 helikopterskih prijevoza i sedam improvizacija.

- Dana 14. 5. 2024. dogodila se nesreća na motoru u kojoj je pacijent teško stradao. Nakon što smo iscrpili sve mogućnosti s Hitnom pomoći i centrom 112, kraju smo ga prevozili s vatrogascima iz Smokvice koji su došli zahvaljujući svojoj dobroj volji. S njima smo privatno dogovorili da dođu po pacijenta koji je imao prijelom kralježnice. Bila je još jedna situacija te 2024., kad je naša pacijentica slomila kuk u 13.30 sati u nedjelju. Nije bilo prijevoza sve do trajekta u 4 ujutro idući dan. To bi značilo da bi stigla u KBC Split idući dan oko 10 sati, dakle prošlo bi gotovo 24 sata od ozljede. Vidjevši to, pokušali smo dobiti helikopterski prijevoz, no nije bilo indikacije za taj prijevoz ako je pacijent stabilan. Pozvali smo brzu brodicu, koja je inzistirala da s njima ide medicinsko osoblje, no ja nisam mogla do Dubrovnika jer sam bila jedini liječnik na otoku. Na kraju smo je prevezli brzom brodicom do Brna, predali kolegama iz Blata i onda je kopnenim putem išla do Dubrovnika, dok se ta ista brza brodica vraćala u Dubrovnik, a mene su vratili na Lastovo - rekla je dr. Milović.

Ostaje na Lastovu

Potom je, dodaje, 7. kolovoza 2024. bila pomorska nesreća u kojoj je nastradalo dvoje ljudi.

- Imali smo dvije pacijentice, obje s ozljedom kralježnice, i tad je dva puta dolazio helikopter jer nisu stale u jedan - kaže dr. Milović.

Ove 2025. su, kaže, imali pet helikopterskih prijevoza i tri improvizacije, od kojih je glavna bila u Franinu slučaju.

- S 12. na 13. ožujka imali smo pacijenta koji je hitno trebao u Split sa sumnjom na hitno stanje koje treba obradu. Zvali smo 194, kontaktiran je i MORH, koji nije mogao doći. Tad je još vozio trajekt 'Oliver', ali mu je bila pokvarena turbina te se ne bi mogao vratiti i odraditi regularnu liniju za taj dan. Tad cijelo Lastovo ne bi moglo na trajekt. Zatim smo s pacijentom čekali do 4 ujutro da sanitetom otiđe na trajekt do Hitne pomoći i do 10 sati je došao do bolnice. Tog 24. ožujka, dan nakon tragičnog događaja (s Franom, op. a.) s pacijenticom sa septičkim šokom sam brodom lučke kapetanije išla do Brna i predala je kolegama iz Blata, koji su je preuzeli i dovezli do Dubrovnika - rekla je dr. Milović navodeći kako je jedina liječnica na otoku i da joj tek u predsezoni dolazi jedna kolegica.

Istaknula je i da radi po 42 dana u komadu, a da je nitko nije pitao može li to ili ne, ali da svakako planira ostati na Lastovu.