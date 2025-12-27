Heroji potrage u Baranji: Čuli smo povik dječaka, nismo mogli vjerovati! Dali smo mu čokoladu

Tresao sam se, nisam mogao vjerovati da sam ja taj koji ga je pronašao. Tim riječima je lovac Alen Tubić opisao trenutak kada su pronašli dječaka. Alen je jedan od ljudi koji su u petak navečer, nakon gotovo šest sati neizvjesnosti, pronašli nestalog 11-godišnjeg dječaka, živog i neozlijeđenog.

Potraga je započela u kasno poslijepodne, nakon što je u 16:47 sati policiji prijavljen nestanak dječaka na području Baranje. U samo nekoliko minuta pokrenut je veliki potražni angažman. Vijest se munjevito proširila selom, zatim cijelom Baranjom, a potom i ostatkom Hrvatske. Na teren su gotovo istodobno stigli policija, HGSS, Civilna zaštita, vatrogasci, lovačka društva, ali i brojni mještani, prijatelji obitelji i volonteri.

Ljudi su stalno pristizali. Formirane su grupe od 10 do 15 osoba koje su sustavno pretraživale šumu, livade, putove, rubne dijelove sela i teško prohodna područja. Prema procjenama mještana, u jednom je trenutku u potrazi sudjelovalo i oko 200 ljudi. Među njima su bili i lovci, pozvani zbog poznavanja terena. Jedan od njih bio je i Alen Tubić.

- Išli smo u potragu oko 17 sati. Kao lovce, javili su nam se da dođemo. Sve smo pretražili, a ja sam ga našao nekih 500 metara od mjesta nestanka, u granju. Zvao sam ga imenom i on se javio: ‘Ovdje sam’. Bio sam u šoku, nisam mogao vjerovati. Pitao sam još jednom: ‘Jesi tu?’ On je rekao da jest i tada sam uletio u to granje. Dečka smo izvukli van. Govorio sam mu da se ne boji, rekao sam mu da je hrabar i da nema potrebe za plakanjem. Adrenalin me udario, kasnije sam se tresao, ali baš mi je drago - rekao je Tubić za 24sata.

S njim su u tom trenutku bili i drugi sudionici potrage, među njima i Nenad Periškić, koji detaljno opisuje trenutke kada su čuli dječakov glas.

- Išli smo tražiti, ja i kolege. Tamo smo već jednom prošli, vikali smo, i odjednom on viče: ‘Tu sam’. Prijatelj i ja smo se pogledali. Bio je u visokom, gustom raslinju. Kolega i ja smo došli do njega, pitali smo ga je li dobro. Nije bio uplakan, samo promrzao. Uhvatili smo ga za ruku i izveli van. Dao sam mu čokoladu, nasmijao se. Izveli smo ga do puta i viknuli: ‘Tu je!’ Onda su došli svi. Dali su mu dodatnu jaknu i odvezli ga roditeljima. Bilo je puno bunara, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Sad smo sretni - rekao je Periškić.

Oko 21 sat, točnije u 21.15, stigla je i službena potvrda policije koja je prekinula sate napetosti.

- Jedanaestogodišnjak je pronađen neozlijeđen - kratko su poručili iz Osječko-baranjske policije. Dječakova majka je kasnije na društvenim mrežama opisala što se dogodilo.

- Uplašio se psa, odlutao u šumu i zaspao. Kad se probudio i shvatio da ga tražimo, odmah se javio - rekla je majka. Posebno je zahvalila svima koji su sudjelovali.

- Saznajem da je vojska angažirana, baranjske općine. Plačem i još jednom zahvaljujemo iz dubine srca svima. Svi na terenu bili su izvrsno organizirani. Nikada nećemo zaboraviti ovu podršku. Hvala vam što ste pokazali koliko zajedništvo znači - rekla je.