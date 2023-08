Apel Zaklade Ana Rukavina: Lucija (7) hitno treba pomoć, boluje od rijetke i teške bolesti

Zaklada Ana Rukavina objavila je danas poziv za pomoć kojim se traži darivatelj matičnih stanica koje su potrebne Luciji (7), djevojčici koja se liječi na KBC Zagreb, od vrlo rijetke i teške bolesti mijelodisplastičnog sindroma.

Na žalost, roditelji i bliža obitelj nisu podudarni darivatelji, navodi se.

Pozivaju sve građane od 18 do 40 godina da se odazovu cirikupljaja uzoraka za registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i upišu se u Hrvatski registar u jednom od osam transfuzijskih centara Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Split, Zadar, Varaždin i Dubrovnik te samom Registru kako bi što prije pronašli darivatelja matičnih stanica.

- Radi se o vrlo rijetkoj bolesti. To je zapravo stanje preleukemije - rekla je za Dnevnik.hr Sandra Zeljković iz Zaklade i istaknula da je 7-godišnjakinji hitno potrebna pomoć.

- Situacija je vrlo teška. Od 150 potrebnih jedinica ona ima šest - kazala je i dodala kako su u kontaktu s roditeljima koji su vrlo zabrinuti.

- Majka nas je jutros kontaktirala, i s obzirom na to da obitelj ne može biti darivatelj zamolila je da joj pomognemo da se upiše što više darivatelja u hrvatski registar kako bi se našao nesrodni darivatelj malenoj Luciji - rekla je.

Uzorke za tipizaciju i upis u Registar možete slijedom dati u :

1. KBC-u Zagreb (Rebro),

Kišpatićeva 12 na Zavodu za tipizaciju tkiva (zelena zgrada, suteren, soba br. 9)

svakim radnim danom od 8 do 14 sati.

2. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Petrova 3 – Zagreb

radnim danom od 7,30-19,00 sati i subotom od 7,30-15,00 sati

3. KBC Rijeka

Kllinički zavod za transfuzijsku medicinu

Krešimirova 42 – Rijeka

ponedjeljkom, utorkom i petkom od 8,00-15,00 sati te srijedom i

četvrtkom od 8,00 do 19,00 sati .

4. GDCK PULA

Gradsko društvo Crvenog križa Pula

Trg 1. istarske brigade 15 – Pula

četvrtkom od 09:00-17:00 sati (pauza od 13:30 do 14:30 sati)

5. KBC OSIJEK

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu

Huttlerova 4 – Osijek

utorkom i četvrtkom od 12,00-19,00 sati, ponedjeljkom i petkom od 07,30-14,30 sati,

te srijedom od 07,30-18,30 sati

6. KBC Split

Centar za transfuzijsku medicinu

Spinčićeva 1 – Split

utorkom od 12,00-15,00 sati ili

Laboratorij za tipizaciju tkiva, KBC Split

Šoltanska 1, Križine

Svakim radnim danom uz najavu na broj: 021/557-498

7. OB Zadar

Služba za transfuzijsku medicinu

B. Peričića 5 – Zadar

radnim danom od 7,30-13,00 sati ili

Poliklinika - Odjel za transfuziju ( prizemlje, ulaz s istočne, bočne strane)

utorkom i petkom u vremenskom terminu od 8 do 12 sati, te srijedom od 14 do 19 sati

8. OB Varaždin

Odjel za transfuzijsku medicinu

I. Meštrovića bb – Varaždin

ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7,30-11,00 sati

te srijedom i četvrtkom od 7,30 do 13,00 sati

9. OB Dubrovnik

Odjel transfuzijske medicine

Roka Mišetića bb – Dubrovnik

ponedjeljkom i četvrtkom od 8,00-10,00 sati