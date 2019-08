Apokalipsa na Kornatima: Prije 12 godina vatra ih je progutala

U rutinskom gašenju požara 30. kolovoza 2007. godine poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Od 13 vatrogasaca u skupini zahvaćenoj požarom, njih šestero poginulo je na mjestu događaja, dok su ostali prebačeni u obližnje bolnice u Zadru i Splitu, a potom u Zagreb, ali su ubrzo preminuli od posljedica teških opeklina. Jedini koji je preživio nesreću je vatrogasac Frane Lučić iz Tisnog.

Foto: Telefoto/PIXSELL

Tko su bili 12-orica hrabrih vatrogasaca koji su svoje živote ostavili na Kornatima prije 12 godina?

Dino Klarić(33)

Dino je bio dugogodišnji interventni vatrogasni zapovjednik. Umro je svom ocu Jošku na rukama. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje male djece. Posljednje riječi koje je rekao svome ocu Jošku bile su: Ćaća, čuvaj mi dicu...

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

- Milijun puta je riskirao život da spasi druge, a sigurno nije štedio život ni tada na Kornatima - kazao je svojedobno Dinov otac Joško Klarić.

Ivan Marinović(37)

Obožavao je vožnju i automobile, a njegov je otac svojedobno priznao, da je tijekom njegove mladosti strahovao da ne nastrada na cesti.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Ivan Marinović imao je djevojku i nekoliko slobodnih dana prije 30. kolovoza 2007. proveo sa svojom odabranicom na izletu u Umagu. Toga ljeta najavio joj je kako se planira od jeseni useliti s djevojkom, te se ubrzo i vjenčati.

Marko Stančić(16)

Najmlađi vatrogasac koji je stradao na Kornatima. Imao je tek 16 godina i te je jeseni trebao poći u 3. razred Tehničke škole u Šibeniku. Marko je bio omiljen u društvu, a prijatelji ga opisuju kao vrijednog mladića koji se volio veseliti i zapjevati u dobrom društvu.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Marko Stančić na kobno požarište otišao je s kolegama iz DVD-a Tisno. Priželjkivao je voziti se helikopterom, a najveća mu je strast bila fotografiranje.

- Nisam bio za to da Marko ide na Kornate, ali nekako sam popustio, i to samo zato da leti helikopterom. To je razljutilo moju suprugu, koja je odmah nazvala mjerodavne u DVD-u Tisno i zabranila da naš sin pođe na otok - ispričao nam je svojedobno Markov otac Dinko Stančić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mislili smo da uopće nije ušao u taj helikopter, no on nam je poslao SMS iz zraka da je napravio puno dobrih fotografija koje će mi poslati - ispričao je svojedobno Markov otac.

Ponovno je razgovarao sa sinom nakon što su sletjeli na otok i tad mu se sin ispričao što je prekršio zabranu. Na Kornatima je oprezno slijedio starije kolege i fotografirao ih neposredno prije nego što ih je zahvatio plamen.

Foto: 24 sata

- Zadnji put smo se čuli negdje oko 14.45 sati, kad mi je Marko rekao da su na brdu, da je vatrena linija dugačka, ali da vatra nije visoka, te da su bez vode za gašenje i za piće pa će umrijeti od žeđi. Vjerojatno su žedni i umrli, jer su tamo bili ostavljeni - potresno je Dinko Stančić prepričavao posljednji razgovor sa sinom.

Hrvoje Strikoman(19)

Hrvoje je bio član dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice. Bio je omiljen među svim vodičkim vatrogascima, a iako mlad svojim angažmanom na intervencijama je pokazao veliku požrtvovnost i hrabrost, te se na njega uvijek moglo osloniti. Vodičkim se vatrogascima pridružio sa samo 13 godina.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Talentirani sportaš, trenirao je rukomet u rukometnom klubu Olympia Vodice, a kasnije nogomet u nogometnom klubu Vodice. Žestoki Torcidaš rijetko je propuštao utakmice omiljenog kluba. Bio je i član Vodičkih Žudija, čuvara Isusova groba.

Gabrijel Skočić(19)

Pripadnik Dobrovoljnoga vatrogasnog društva u Vodicama šesti je poginuli vatrogasac.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Našli su ga mrtvog oko 3 sata ujutro, bio je oko 100 metara udaljen od drugih. Vodičkim se vatrogascima priključio sa samo 12 godina.

Tomislav Crvelin(23)

Osma žrtva požara na Kornatu Tomislav Crvelin bio je član dobrovoljnog vatrogasnog društva Tisno te kapetan mjesnog vaterpolskog kluba i veslač u veslačkom klubu Dupin iz Tisnog. Godinu dana prije smrti diplomirao je na vatrogasnoj školi u Zagrebu.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Preminuo je 3. rujna u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju. Imao je opekline II. i III. stupnja, a bilo mu je opečeno gotovo 90 posto kože. Umro je od zatajenja srca tijekom priprema za operaciju otklanjanja odumrlog tkiva.

Ante Crvelin(24) sin

Sa 12 godina počeo se baviti vatrogastvom. Majka kaže da se brinula svaki put kad je išao na automobilsku nesreću ili požar, ali je tješio suprug Ivica jer je uvijek išao na teren kad je išao i njihov sin Ante. On je išao u srednju školu za tesara, a otac je, ispričala je majka, uvijek bio taj koji je išao na informacije.

Foto: I. Čagalj/24sata

- I kad bi naš Ante malo popustio Ivica je ipak slušao o njemu hvalospjeve jer su ga svi profesori obožavali - kazala je majka Ajka Crvelin.

Zimi je mladi Crvelin radio na baušteli, a nakon posla žurio na treninge. Obožavao je sve sportove, a odbojku posebno. Cijela obitelj strastveno je navijala za Hajduka.

Majka kaže da se Ante dopadao djevojkama i da joj je žao što nakon sinova stradavanja nije ostalo unuče.

Foto: Telefoto/PIXSELL

Ante Crvelin od zadobivenih teških opeklina preminuo je u zagrebačkoj bolnici. On je sedmi smrtno stradali vatrogasac u gašenju požara na Kornatu.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL Otac Ivica i sin Ante Crvelin

Ivica Crvelin(52) otac

Najstariji među poginulim vatrogascima bio je vozač i vatrogasac u šibenskoj Javnoj vatrogasnoj postrojbi i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) Tisnog. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Ivica Crvelin je molio da mu ne šalju na Kornate sina Antu. Da kad on već ide, da ne ide njegovo dijete...

Josip Lučić(19)

Na svoj prvi slobodan dan u špici iscrpljujuće ljetne sezone požara, ipak se odazvao pozivu iz vatrogasnog doma te s kolegama uskočio u helikopter kojemu je naređeno da vatrogasce odveze na Kornate.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Volio je polje, volio je pomagati ocu, s prijateljima je često išao u ribu Posebno je živio za nogomet i Hajduk.

Volio je i spremati gradele, tjestenine, lasagne i ostale delicije koje je savladao nakon srednje škole za kuhara koja mu je, na početku njegova mladog života, trebala otvoriti životne opcije.

Karlo Ševerdija(17)

Zavolio je vatrogastvo igrajući se pored doma DVD-a Vodice gdje je na košarkaškom igralištu cijele dane provodio s prijateljima. Volio je rukomet i obožavao pratiti utrke Formule 1.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Imao samo 17 godina, a svoj 18. rođendan trebao je proslaviti 1. prosinca. Bio je maturant srednje strojarske škole i 1.rujna 2007. trebao je otputovati na maturalac u Španjolsku. No dva dana ranije dobio je poziv i otišao s kolegama gasiti požar na Kornate.

Preminuo je 6. rujna u Klinici za traumatologiju u Zagrebu.

Marinko Knežević(52)

Marinko Knežević bio je pripadnik šibenske Javne vatrogasne postrojbe. Kao profesionalni vatrogasac radio je 30 godina i iza sebe je imao više od četiri tisuće intervencija. U zasluženu mirovinu trebao je otići 1. listopada te 2007. godine. Bio je hrvatski branitelj i nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Nakon iskrcavanja na Kornat kazao je Marinu Ježini s Kornata, koji je svjedočio dolasku helikoptera i prvom iskrcavanju vatrogasaca na otok i to snimio svojim fotoaparatom, kako će požar biti 'jebeno velik, a kanadera nema'.

Foto: Hrvoslav Pavić

Marinko Knežević preminuo je 6. rujna u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu iste noći kad i njegov mladi kolega Karlo Ševerdija. Pokopan je na mjesnom groblju u Boraji.

Ante Juričev-Mikulin(23)

Ante je bio student treće godine Studija sigurnosti, smjer zaštita od požara. U slobodno vrijeme svirao je trombon u limenoj glazbi, a obožavao je svirati i gitaru. Najviše od svega je volio svirati Deep Purple.

Foto: H. Jelavić/VL/PIXSELL

Ante se borio 17 dana sa smrtonosnim opeklinama 3. stupnja koje su mu prekrile 65 posto tijela. Prije smrti nazvao je oca Mirka, oko 15.25 sati i rekao mu: 'Tata, svi ćemo izgorjeti'. Otac ga je pokušao uputiti kako da pobjegnu kroz izgoreno područje, ali telefonska veza se prekinula.

Preminuo je 16.rujna u Kliničkoj bolnici Split. Ante Juričev Mikulin 12. je žrtva požara na otoku Kornatu.

Prije dvije godine, povodom 10. obljetnice tragedije, Pixsell je objavio video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: History