'Sočni' detalji iz života fatalne Coco: Voljela plemića i nacista

Vraćajući se u Pariz samo dva mjeseca nakon nacističke invazije, Coco Chanel pronašla je drugačiji grad od onog u kojem je pokrenula svoju svjetski poznatu modnu kuću.

Postrojbe su se spuštale niz Elizejske poljane, ulični natpisi su sada bili na njemačkom jeziku. Čak je i njezin dugogodišnji dom - raskošan apartman u hotelu Ritz - preuzeo Hitlerov vrhovni stožer.

Foto: o.Ang.

U kolovozu 1940. mnogi su Parižani pobjegli iz okupiranog glavnog grada. Coco Chanel je bila među njima, ali nije dugo mogla podnijeti da se drži podalje od grada koji je voljela predugo.

Pa što ako je na Ritzu visi zastava sa svastikom i hotel je pun visoko rangiranih nacista? Odlučila je nastaviti živjeti onako kako ona želi pa se smjestila u tri manje sobe luksuznog hotela, donosi nova knjiga o slavnoj kreatorici.

Ona je, poznato je bilo, bila dobra prijateljica Winstona Churchilla, kojeg je poznavala još od 20-ih godina. Jednom prilikom je čak plakao na njenom ramenu shrvan emocijama nakon abdikacije britanskog kralja Edwarda VIII. 1936.godine.

Odlučila je ostaviti otvorenim i svoj butik gdje su nacisti dolazili kupovati Chanel 5 za svoje djevojke, iako je među prvima zatvorila svoju modnu kuću.

Foto: gooshness.blogspot.com

Nakon nekoliko mjeseci započela je vezu s višim njemačkim časnikom. Zvao se Hans Gunther von Dincklage. Nije mogla odoljeti naočitom muškarcu, te odbiti ga samo zato što je nacist. Bio je visok, zgodan i atletski građen.

Prije nego su počeli vezu ona ga je zamolila da joj spasi omiljenog nećaka koji je završio u logoru za ratne zarobljenike. On je to učinio.

Kad su se družili, bili su diskretni i nenametljivi te su izbjegavali odlaske u razvikane restorane gdje su inače nacisti vodili svoje djevojke Francuskinje.

Ako joj je i palo na pamte da će je Francuzi prozvati 'horizontalnom suradnicom' nije je to previše zabrinjavalo, Ali francuski Pokret Otpora ju je promatrao.

U rano jutro 1941. dva člana Pokreta otpora upala su u njezin apartman. Odveli su je na tajnu lokaciju i ispitivali o njezinom odnosu sa njemačkim časnikom.

Upozorili su je ako ne promijeni ponašanje da bi mogla upasti u velike probleme. Prijetili su joj čak i smrću.

Foto: profimedia

No nisu je uspjeli zastrašiti. Ona je samo slegnula ramenima, vratila se u Ritz i nije odustala od svog 13 godina mlađeg plavokosog arijevskog ljubavnika. Koliko god voljela Francusku nitko, pa ni Pokret otpora - neće joj govoriti kako će voditi svoj život.

Kad su Saveznici 1944. oslobodili Francusku njezin je ljubavnik pobjegao. Htio je i nju povesti sa sobom, ali je ona odbila.

Pokret otpora je odlaska nacista odveo pred svoj odbor koji je odlučivao o sudbini onih koji su surađivali s nacistima. Puštena je nekoliko sati kasnije.

Foto: Keystone Pictures USA

Pravo je čudo što se slavna dizajnerica uspjela tako lako izvući, a do danas nije poznato tko ili što ju je zapravo spasilo. Moguće da je to bio upravo Churchill.

Tako pak nisu prošle tisuće drugih Francuskinja koje su optužene za "horizontalnu suradnju", tj. spavanje s neprijateljem. Brijali su im glave, skinuli, namazali katranom i tako su morale hodati gradom, dok su ih drugi gađali kamenjem, udarali, tukli, pljuvali, a neke čak i ubili.

Prema nekim drugim objavljenim dokumentima Coco Chanel je bila nacistička špijunka. Chanel je regrutirala nacistička obavještajna jedinica Abwehr te joj je dodijeljen broj agenta F-7124. Isto tako, dobila je i kodno ime - Westminster - zbog njezine afere s Vojvodom od Westminstera koju je imala dvadeset godina ranije.

Nacistički dokumenti, koji su poslužili za jedan francuski dokumentarac, potvrđuju ono o čemu se godinama nagađalo.

Nakon završetka rata francuska Vlada tvrdila je da su se brojna poznata lica pridružila Pokretu otpora ili da su u najmanju ruku bojkotirali naciste, a sada se čini da su stvari bile sasvim drugačije.

