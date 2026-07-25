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STRAVIČNI POŽARI

APOKALIPTIČNE SCENE Ljudi u suzama napuštali svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj

Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovice ovog tjedna u Francuskoj i Španjolskoj tijekom noći na subotu zbog požara koji su izvan kontrole
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Wildfire in El Tiemblo, Spain
Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovice ovog tjedna u Francuskoj i Španjolskoj, a još iz sedam općina provela se tijekom noći na subotu dodatna evakuacija, blizu francuskog Bordeauxa, zbog požara koji su izvan kontrole. | Foto: Violeta Santos Moura
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Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovice ovog tjedna u Francuskoj i Španjolskoj, a još iz sedam općina provela se tijekom noći na subotu dodatna evakuacija, blizu francuskog Bordeauxa, zbog požara koji su izvan kontrole. | Foto: Violeta Santos Moura
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