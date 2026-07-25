APOKALIPTIČNE SCENE Ljudi u suzama napuštali svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj

Na tom vrlo turistički popularnom području požar je dosad doveo do evakuacije 141.000 ljudi od srijede navečer, od kojih 110.000 u departmanu Gironde i 31.000 u Landesu. Popularni francuski poluotok Cap-Ferret, u blizini Bordeauxa, pod naredbom je o potpunoj evakuaciji, kako cestom tako i brodovima. | Foto: Stephane Mahe