IZVLAŠTENJE U ZAGORJU PLUS+

APSURD! Dozvole za one solare vrijede iako su nezakonite. Ali otimačinu zemlje mogu blokirati

Piše Ivan Pandžić,
APSURD! Dozvole za one solare vrijede iako su nezakonite. Ali otimačinu zemlje mogu blokirati

SDP-ov župan Željko Kolar ustvrdio da svih pet dozvola koje su izdao nisu poništene, ali prešutio da su ih izdali nezakonito. Pregrada će ipak uspjeti srušiti dozvole, dok uprava u Zaboku nije povukla isti ključni potez

Dozvole za pet solarnih elektrana su izdane nezakonito, ali ne možemo ih poništiti. Međutim, dvije bi trebale poništiti sama Krapinsko-zagorska županija. Ako oni ne ponište dozvole za dvije solarne elektrane u Pregradi, kasnije ćemo ih poništiti mi. 

