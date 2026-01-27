Sirotinjo i Bogu si teška! Kako je Ćorić uz plaću od 7400 € morao posuditi od brata da kupi stan

Plaća vam skoči za 3000 eura, pa u tri godine dobijete još 2000 eura povišice, a onda vam preko noći plaća padne za 2600 eura. Ali još uvijek imate primanja tri puta više od prosjeka Hrvatske. Nekome tko radi za prosječnu plaću je teško to i zamisliti, ali takav financijski rollercoaster prolazi budući ministar financija, HDZ-ov Tomislav Ćorić. I unatoč tako visokim primanjima i kreditnom zaduženju, opet je morao posuditi novac za kupnju i uređenje stana.

Tomislav Ćorić je oduvijek imao ambiciju biti ministar financija, pa nije odbio poziv premijera Andreja Plenković kada se otvorila te mogućnost jer sadašnji ministar Marko Primorac odlazi za potpredsjednika Europske investicijske banke. Iako je prije skoro četiri godine rekao da se umorio od politike jer je bio i ministar rada, ministar zaštite okoliša i u konačnici ministar gospodarstva, Ćorić se vraća na svoju četvrtu ministarsku funkciju u manje od 10 godina, čime ovaj 46-godišnjak postavlja i svojevrsni rekord.

U proljeće 2022. godine, Ćorić je otišao s ministarske funkcije na kojoj je zarađivao 2.355 eura mjesečno na mjesto viceguvernera Hrvatske narodne banke gdje je tada bio plaćen više od 5.400 eura. Prema podacima iz imovinske kartice, svake godine plaća mu je dodatno rasla, pa je ovaj mjesec objavio da mu ona u ovom trenutku iznosi čak 7.433 eura ili 2000 eura više nego kada je došao na funkciju. Ali u HNB-u je imao i službeni automobil i parking mjesto i osiguranje, pa je Ćorić naveo da kada se sve to zbroji, u biti se radi o primitku od skoro 20.000 eura godišnje.

U Vladi će biti i potpredsjednik Vlade i ministar financija, a po Primorčevoj imovinskoj kartici, to znači plaću od oko 4.800 eura mjesečno, što je u odnosu na Ćorićeva primanja u HNB-u oko 2.600 eura manje. Svi plaće smo naveli u neto iznosu.

Nedugo nakon što ga je Vlada pogurala u HNB, Ćorić se razveo, što je važno u kontekstu njegove imovine jer bivšoj supruzi ostavlja svoju jedinu nekretninu koju je imao - kuću u zagrebačkoj četvrti Maksimir. Već 2024. godine kupuje stan nešto veći od 80 četvornih metara u strogom centru Zagreba, u Martićevoj ulici. Taj stan je platio 258.000 eura ili oko 3.200 eura po četvornom metru. A među prijateljima je rekao da je morao u njega ulagati, ali da barem ima i svakodnevnu tjelovježbu jer je na trećem katu bez lifta.

Posudio 50.000 eura

Iako ima pozamašna primanja, za kupnju stana je Ćorić digao kredit od 150.000 eura s rokom vraćanja od 15 godina, posudio je od brata 50.000 eura, a u imovinskoj kartici je prijavio i da mu je štednja pala za 50.000 eura, sa 70.000 na 20.000 eura.

Lani je Ćorić refinancirao taj kredit, ali i stari koji je još plaćao za kuću koju je ostavio supruzi. Ukupno je lani dignuo novi kredit od 210.300 eura, a vraćat će ga 12 godina. Mjesečna rata mu je nešto niža od 1460 eura. Uz to ima i još jedan stari kredit s niskom kamatom, pa mu ukupno za ta dva kredita daje 1.640 eura mjesečno. Ali nema sumnje da će beskamatnu pozajmicu od brata moći lagano vratiti za tri godine, kada je naveo rok isplate. Nakon što je prijavio pad štednje na 20.000 eura, već lani je zbog visokih primanja uštedio dodatnih 45.000 eura, pa mu štednja sada iznosi - 65.000 eura.

Inače, brat Goran je u javnost dospio jer je osnovao tvrtku Aplus Consulting s drugim bivšim HDZ-ovim ministrom - Josipom Aladrovićem. Aladrović je dobar prijatelj s obojicom braće Ćorić. Tvrtka je za savjetovanje i od 2022. kada je osnovana bilježi apsolutno streloviti rast. Te 2022. su imali skromni prihod od tek 24.400 eura i čistu dobit od 12.400 eura. Prema posljednjim podacima, za 2024. godinu su zabilježili prihode od 676.000 eura, a čista dobit nakon poreza je iznosila čak 405.000 eura. Godinu dana ranije su imali prihod od 390.000 eura, a čistu dobit 242.000 eura. Za tvrtku s dva zaposlena, to je izniman uspjeh.

Aladrović nakon povlačenja iz politike ne želi govoriti na kojim to poslovima uspijeva tako zarađivati. Prema podacima o isplatama iz državnog proračuna - nisu radili s ministarstvima i tijelima koje se financiraju direktno iz državnog proračuna.