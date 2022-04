Apsurdi zakona: Paladina može odlučivati o projektima tvrtki koje su mu plaćale milijune...

Da je ministar Ivan Paladina bio u stalnom radnom odnosu kao čistač u tvrtki koja mu danas podnese zahtjev za koncesiju nad državnim zemljištem, Paladina bi, po zakonu, to morao deklarirati i izuzeti se od odlučivanja. I to tijekom dvije godine. Ali ako je Paladina za istu tu tvrtku radio savjetovanje, pomagao u pripremi za tu koncesiju i sve to skupa naplatio milijun kuna, uopće se ne mora izuzeti i može kao ministar odlučivati o bivšem klijentu.