Obavijesti

News

Komentari 0
AKCIJA POLICIJE

Argentinca s Interpolove tjeralice uhitili su u Opatiji

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Argentinca s Interpolove tjeralice uhitili su u Opatiji
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U priopćenju navode da su 32-godišnjeg državljanina Argentine, na temelju međunarodne tjeralice Interpola, u utorak "na svom postajnom području" uhitili službenici policijske postaje Opatija

Policija je u utorak na opatijskom području, na temelju Interpolove tjeralice, uhitila 32-godišnjeg Argentinca osumnjičenog za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena u Argentini, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

U priopćenju navode da su 32-godišnjeg državljanina Argentine, na temelju međunarodne tjeralice Interpola, u utorak "na svom postajnom području" uhitili službenici policijske postaje Opatija, u suradnji sa službom općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske.

Ne otkrivajući pojedinosti dodaju tek da je riječ je o osobi osumnjičenoj za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena na području Argentine.

Uhićeni će biti predan nadležnom sudu radi daljnjeg postupanja iz njihove nadležnosti, naveli su iz policije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu
UBOJSTVO NA CESTI

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak oko 18 sati ubijen je Zoran Grgić (62). Neslužbeno, ubojica i ubijeni družili su se cijeli dan na izletištu. Grgić se bavio nadzorom rada obavještajnih službi
Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...
UBIJEN U SL. BRODU

Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025