Argentinca s Interpolove tjeralice uhitili su u Opatiji

Policija je u utorak na opatijskom području, na temelju Interpolove tjeralice, uhitila 32-godišnjeg Argentinca osumnjičenog za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena u Argentini, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

U priopćenju navode da su 32-godišnjeg državljanina Argentine, na temelju međunarodne tjeralice Interpola, u utorak "na svom postajnom području" uhitili službenici policijske postaje Opatija, u suradnji sa službom općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske.

Ne otkrivajući pojedinosti dodaju tek da je riječ je o osobi osumnjičenoj za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena na području Argentine.

Uhićeni će biti predan nadležnom sudu radi daljnjeg postupanja iz njihove nadležnosti, naveli su iz policije.