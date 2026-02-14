Glava mu je odvojena od tijela, a torzo okrenut i ponovno zakopan licem prema dolje. 'Zbog straha su mu odstranili lubanju', kaže stručnjakinja
Arheologinja je 'oživjela' lice hrvatskog vampira! 'Odrezali su mu glavu, položili ga potrbuške'
Nasilna prošlost pronađenog pokojnika jako je važna za tumačenje postumne intervencije nad njegovim grobom. Iako je pokopan u okviru crkve, njegov grob se nalazio neposredno uza zid, dakle na najnepovoljnijemu mjestu. Ugledniji građani i pripadnici crkvenog reda pokapani su u blizini oltara, dok su marginalizirani pripadnici pokapani izvan groblja ili pored zidova, kaže nam neovisna arheologinja i antropologinja Nataša Šarkić, koja je s nekoliko drugih autora napisala znanstveni rad o rekonstrukciji izgleda čovjeka čije je tijelo nađeno na srednjovjekovnom arheološkom lokalitetu Račeša nadomak Nove Gradiške i za kojeg ova stručnjakinja vjeruje da su ga ljudi smatrali vampirom.
