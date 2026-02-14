Obavijesti

News

Komentari 24
ČUDO KOD NOVE GRADIŠKE PLUS+

Arheologinja je 'oživjela' lice hrvatskog vampira! 'Odrezali su mu glavu, položili ga potrbuške'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
Arheologinja je 'oživjela' lice hrvatskog vampira! 'Odrezali su mu glavu, položili ga potrbuške'
Foto: Privatni album

Glava mu je odvojena od tijela, a torzo okrenut i ponovno zakopan licem prema dolje. 'Zbog straha su mu odstranili lubanju', kaže stručnjakinja

Admiral

Nasilna prošlost pronađenog pokojnika jako je važna za tumačenje postumne intervencije nad njegovim grobom. Iako je pokopan u okviru crkve, njegov grob se nalazio neposredno uza zid, dakle na najnepovoljnijemu mjestu. Ugledniji građani i pripadnici crkvenog reda pokapani su u blizini oltara, dok su marginalizirani pripadnici pokapani izvan groblja ili pored zidova, kaže nam neovisna arheologinja i antropologinja Nataša Šarkić, koja je s nekoliko drugih autora napisala znanstveni rad o rekonstrukciji izgleda čovjeka čije je tijelo nađeno na srednjovjekovnom arheološkom lokalitetu Račeša nadomak Nove Gradiške i za kojeg ova stručnjakinja vjeruje da su ga ljudi smatrali vampirom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!
NOVI DETALJI RADA BANDE

'Htjeli su mi oteti šumu i zemlju u Istri'’. Evo kako je tek jedan sud spriječio bandu DiCaprija!

Savjesni službenik suda u Puli spriječio je prevaru: 'Dvije stvari su bile sumnjive'. Donosimo i detalje otimačine na Pagu i pored Šibenika, gdje su Slovak i Poljakinja ostali bez kuća. Prevaranti koristili čak i veleposlanstva
DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil
JOŠ JE DVOJE U BOLNICI

DETALJI UŽASA Dvoje mrtvih na A3! Pretrčavali su cestu kod Novske pa ih udario automobil

Tijela muškaraca su prevezena u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcije
Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film
MILJENKO JERGOVIĆ

Pokušajmo otkriti što je tolikim ljudima da svojom voljom idu u kino da vide jedan domaći film

Film 'Svadba', zagrebačkog redatelja Igora Šeregija, urnebesna je komedija o onom što je nastalo nakon posljednjih ratova između Srba i Hrvata, ili nakon hipostaziranja šovinističke farse...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026