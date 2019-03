Arheologinju u Buzetu zatrpala zemlja, prevezli su je u bolnicu

Tijekom radova na proširenju gradskog groblja u Buzetu koje izvodi pulska tvrtka Arheo tima, arheologinju je zatrpala zemlja.

Do urušavanja zemlje došlo je prilikom njenog ulaska u iskop, a u pomoć su odmah joj priskočili radnici koji su ručno otkopali zemlju s njena gornjeg dijela tijela i omogućili joj da diše.

Pristigli vatrogasci i djelatnici policije potom su je izvukli iz zemljane klopke te ju je Hitna odvezla u bolnicu u Rijeci.

Glasnogovornica Policijske uprave istarske Nataša Vitasović kazala nam je kako se nesreća bila u srijedu oko 8.20 sati te da se radi o ženi od 39 godina.

Kada je ušla u iskop kako bi postavila oznaku, na nju se urušio zemljani nasip koji je prethodno iskopan bagerom. S obzirom ju je zemlja u cijelosti zatrpala, na mjesto događaja izašli su buzetski vatrogasci i Hitna.

Nije životno ugrožena i trenutno nemamo informaciju o njezinim ozljedama, rekla nam Vitasović.

'Svi smo u šoku'

Zatrpala arheologinja zaposlenica je pulske tvrtke Arheo tim. Kako nam izjavila vlasnica Teodora Šalov, i sama arheolog, svi u firmi su u šoku.

- Nama su radni uvjeti gotovo uvijek opasni jer se moramo i zavlačiti u rupe podno iskopane zemlje. Tako je to bilo i u ovome slučaju. Ja sam trebala biti na njenom mjestu, ali me kolegica zbog obaveza zamijenila. Po onome što ja znadem, valjda je kiša omekšala iskop i zemlja visine jedno četiri do pet metara samo je počela curiti kada je ona zabila trasirku. Zasada je dobro. Čuli smo se s njome telefonski, i kazala nam kako joj zemlja pala na prsa i zakopala noge koje je bole, najviše koljeno. Kad pretrage budu gotove znam ćemo nešto više- ispričala nam Šalov gotovo u jednome dahu.

Također nam je kazala i kako se arheološki nadzor na groblju radio jer je u iskopima pronađeno mnogo srednjovjekovne šute, kao i zakopanih recentnih nadgrobnih ploča iz 19. stoljeća koje je trebalo istražiti obzirom da je sve u neposrednom djelu staroga grada.