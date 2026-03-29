VATROGASCI NA IZMAKU

Jembrih: 'U tri dana odrađeno je više od 1200 intervencija'

Piše HINA,
Zagreb: U tunelu Grič održana vježba spašavanja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih kaže da je angažirano rekordnih 15 visinskih vozila, dok većina intervencija otpada na uklanjanje stabala i sanaciju štete

Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba u posljednja tri dana imala je više od 1200 intervencija, a od ponoći ih je danas odrađeno oko 200, rekao je u nedjelju zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih. Na terenu je angažiran velik broj vatrogasaca, a istodobno radi 15 visinskih vozila što je, kako je Jembrih za HTV istaknuo, rekord po broju istodobno angažiranih visinskih vozila u jednom gradu. "Rješavamo zaostatke koje još imamo, povremeno i dalje dolaze dojave građana i nastojimo pomoći svima kojima možemo", rekao je, dodavši kako očekuju da će tijekom dana obaviti velik dio preostalih intervencija.

Intervencije su raspoređene po cijelom gradu, a velik broj zabilježen je na području Sljemena. Oko 70 posto intervencija odnosi se na uklanjanje stabala i dijelova drveća, dok se ostatak odnosi na sanaciju oštećenih građevinskih objekata.

Vatrogasci pritom nastavljaju obavljati redovne zadaće, poput gašenja požara i spašavanja ljudi. Jembrih je kazao kako se situacija djelomično smirila, ali je ponovno apelirao na građane da zovu hitne službe isključivo u slučaju neposredne životne ugroženosti.

"Znamo da nagnuto drvo predstavlja problem, ali to nije uvijek posao vatrogasaca, već komunalnih i privatnih tvrtki koje se bave održavanjem zelenih površina", poručio je.

Dodao je i kako je velik broj poziva vezan uz oštećenja krovova, pri čemu su komunalne službe već započele sanacije na više objekata.

Uz vatrogasce, na terenu su i djelatnici gradskih službi, uključujući Zrinjevac i Zagrebački holding - Čistoću.

