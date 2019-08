Armada održala miran prosvjed i dala je podršku Škalameri...

Više tisuća Riječana odazvalo se Armadinom pozivu na mirni prosvjed kojim su dali podršku HGSS-ovcu Matku Škalameri, koji je danas, nakon četiri dana provedenih u istražnom pritvoru, pušten na slobodu.

Članovi navijačke skupine Armade, čiji je i Škalamera član, te simpatizeri i svi ljudi dobre volje, okupili su se u srijedu navečer u samom centru Rijeke, ispred hotela Bonavia. Od tud su pjevajući, mirno krenuli prema riječkom Županijskom sudu gdje su ih dočekali članovi Udruge Hrvatskih branitelja. Udruženi, zajedno su podigli veliki natpis “Svi smo mi Škalamera”. Dugoj koloni ljudi nije se vidjelo kraja dok su svi ujedinjeni skandirali, pljeskali i pjevali.

- Danas smo tu kako bi poslali poruku za budućnost te pozvali nadležne institucije, policiju, sudove, a pogotovo medije, da pravilno odrađuju svoj posao kako do ovakvih nepravednih uhićenja i pritvaranja ne bi više došlo, tj. kako nitko više ne bi bio linčovan, osuđen i oblaćen bez pravih dokaza. Današnja poruka svima je - danas Matko, a sutra može biti svatko - poručio je, između ostalog, predsjednik Armade Dean Božić.

Nakon održanog govora rijeka ljudi mirno se razišla.

Podsjetimo, navedeni prosvjed reakcija je na uhićenje Matka Škalamere, koji je prošli tjedan pritvoren, nakon što ga je 70-godišnji susjed Dobrivoje Arsić prijavio za fizički napad te uvrede na nacionalnoj razini, a sve zbog sukoba oko parkirnog mjesta, točnije prilaza, ispred zgrade u kojoj obojica žive.

HGSS-ovac Škalamera, koji kategorički odbija optužbe o vrijeđanju na nacionalnoj osnovi i koji uživa veliku potporu javnosti, koja se nakon određivanja njegovog jednomjesečnog pritvora zbog mogućeg utjecaja na svjedoke digla na noge, u istražnom zatvoru proveo je tek četiri dana. Naime, u utorak i srijedu ekspresno je ispitano sedam svjedoka, među kojima Arsić i njegova supruga, nakon čega je pušten na slobodu.

Sam Arsić, koji je insinuirao da se čak radi o “plaćenom napadu na njega’, u srijedu je ipak izjavio kako žali zbog svega.

- Žao mi je što je do ovoga došlo, nisam to očekivao. Sve se to moglo fino riješiti u dva dana. Osobno sam izrazio želju da ga puste, pogotovo jer je otac jednog divnog djeteta - kazao nam je za svog susjeda u današnjem telefonskom razgovoru, dok je njegova supruga iz pozadine poručila “Bog mu dao sreću”.

