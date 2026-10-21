Armada proslavila mural uz pjesmu koja slavi ustaški režim. Oglasila se gradonačelnica...

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je u srijedu, u povodu informacije o puštanju pjesme “Jasenovac i Gradiška Stara” na otkrivanju Armadina murala, da zločinački logori smrti nisu rekvizit navijačke kulture, niti su dio gradskog identiteta.

Prošle subote, na otkrivanju Armadina murala na Vežici, s razglasa je odjeknula pjesma “Jasenovac i Gradiška Stara”, pjesma koja slavi ustaški režim i njegove zločine, o čemu su izvijestili mediji, navodi se u priopćenju riječke gradonačelnice.

"Veličanje počinitelja masovnih zločina na najgrublji način povrjeđuje dostojanstvo žrtava i odašilje poruku da je mržnja prihvatljiva. Posebno pritom je osjetljiva Rijeka - grad koji je fašizam bolno iskusio na vlastitoj koži i koji mu se hrabro odupirao i odupirat će mu se uvijek".

Povijest nas obvezuje više od bilo koje parole, a naša budućnost nalaže da ti stavovi ostanu neupitni i izuzeti od bilo kakvog relativiziranja, naglasila je Rinčić.

"Istodobno, ono što su istog tjedna čule splitske ulice, veličanje Hitlera i Auschwitza na korteu Torcide, najoštrije osuđujem – fašizam je neprihvatljiv u svakom svojem pojavnom obliku, a njegova osuda je zdravorazumski društveni aksiom", dodaje gradonačelnica.

Od nadležnih tijela policije i državnog odvjetništva očekuje da utvrde okolnosti i pojedinačnu odgovornost te primijene jednake zakonske kriterije, bez obzira na mjesto događaja ili navijačku pripadnost.

"Ponižavanje ljudi zbog njihove nacionalnosti ili vjere, pozivanje na nasilje i/ili mržnju, a sve opravdavajući kroz isticanje pripadnosti pojedinom klubu smatram izopačenjem ljubavi prema klubu", istaknula je.

Rinčić naglašava da suradnju sa svima, pa tako i navijačkim udrugama, želi graditi na poštovanju svakog čovjeka, prepoznajući istinsku namjeru nekoga da voli i svrstava se uz ljubav prema gradu i klubu, ali jezik mržnje i njegovo toleriranje nikada neće biti prihvatljivi.

Na muralu otvorenom u subotu u Kvaternikovoj ulici iscrtani su dvoglavi orao kao simbol Rijeke, hrvatski grb i obilježja HNK Rijeke, a autor je riječki umjetnik Vito Trkulja.