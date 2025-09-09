Armani, Hermes, Prada, Real. Carinici u akciji. Pogledajte što su sve zaplijenili na obali

Carinski službenici provodili su pojačane kontrole na jadranskoj obali i privremeno su oduzeli 7.793 predmeta za koje se sumnja da krše prava intelektualnog vlasništva.

U akciji koju su provele službe za mobilne jedinice u Puli, Rijeci, Zadru i Splitu, roba je pronađena u prodajnim objektima na području njihove nadležnosti. Među oduzetim predmetima nalaze se sportski dresovi, kape, torbice, ruksaci, remeni, novčanici, naočale, majice, hlače, cipele i drugi proizvodi označeni poznatim brendovima poput Armanija, Louisa Vuittona, Prade, Diora, Calvina Kleina, Nikea, Adidasa, Real Madrida, Barcelone i drugih.

Carina je potvrdila da su artikli bili ponuđeni na prodaju bez suglasnosti nositelja registriranih žigova. Provedenim nadzorom utvrđeno je 19 prekršaja temeljem Zakona o žigu.