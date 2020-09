Armenija i Azerbajdžan odbili su stati sa borbom, mrtvih sve više

<p>Armenija i Azerbajdžan u utorak su se međusobno optužili za prekogranične napade, a dvije države odbijaju i pritisak međunarodne zajednice da održe mirovne pregovore dok se njihov sukob u regiji Nagorno Karabah pretvara u punokrvni rat.</p><p>Obje države izvijestile su o prekograničnoj pucnjavi, zapadno od odcijepljene regije Nagorno Karabah oko koje je u nedjelju izbio sukob između azerbajdžanskih i armenskih snaga.</p><p>Ovi incidenti predstavljaju dodatnu eskalaciju sukoba, iako Rusija, Sjedinjene Države i druge zemlje pozivaju na suzdržanost.</p><p>Azerbajdžanski predsjednik <strong>Ilham Alijev </strong>je za rusku državnu televiziju jasno je odbacio bilo kakvu mogućnost pregovora i rekao da su zahtjevi Erevana neprihvatljivi.</p><p>Armenski premijer<strong> Nikol Pašinjan</strong> je za isti kanal rekao da se razgovori ne mogu održati dok se borba nastavlja.</p><p>U sukobima je dosad poginulo gotovo sto ljudi, među njima i civili, a nekoliko stotina ih je ozlijeđeno.</p><p>Ured azerbajdžanskog državnog tužitelja objavio je da je poginulo 12 civila, a 35 ih je ozlijeđeno, no Azerbajdžan još nije objavio broj vojnih žrtava.</p><h2>Poginuli i maloljetnici</h2><p>Nagorno Karabah, međunarodno priznati teritorij Azerbajdžana u kojem veliku većinu čine Armenci, priopćio je kako je izgubio 84 vojnika. Armenija je u utorak objavila da je u bombardiranju poginula devetogodišnja djevojčica, dok su njezina majka i brat ozlijeđeni. Ministarstvo obrane Nagorno Karabaha objavilo je da su u subotu ubijeni majka i njezino dijete.</p><p>Armensko ministarstvo vanjskih poslova je u utorak izvijestilo i o prvoj civilnoj žrtvi na teritoriju same Armenije, u gradu Vardenisu koji se nalazi više od 20 kilometara od Nagorno Karabaha.</p><p>Armensko ministarstvo obrane priopćilo je kako se civilni bus zapalio u tom gradu nakon što ga je pogodio azerbajdžanski dron. Ne zna se je li spomenuta žrtva stradala u tom incidentu.</p><p>Azerbajdžansko ministarstvo obrane objavilo je da je armenska vojska iz Vardenisa granatirala regiju Daškesan unutar Azerbajdžana, dok druga strana to opovrgava.</p><p>Ovi sukobi pojačali su zabrinutost oko stabilnosti regije južnog Kavkaza, važnog koridora s cjevovodima koji na svjetska tržišta dovode naftu i plin.</p><h2>Nagorno Karabah je odcijepljen od devedesetih</h2><p>Nagorno Karabah je odcijepljena regija koja se nalazi unutar Azerbajdžana, no vode je etnički Armenci. Od Azerbajdžana se odcijepila u ratu 1990-ih, no nije međunarodno priznata kao neovisna država.</p><p>Ako rat eskalira u njega bi se mogle uključiti i regionalne sile Rusija i Turska. Moskva s Armenijom ima obrambeni savez, dok Ankara podržava Azerbajdžan čije je stanovništvo turkijskog porijekla.</p><p> Armenija je u utorak objavila kako je turski F-16 u četvrtak u armenskom zračnom prostoru srušio njezin borbeni zrakoplov, pri čemu je poginuo pilot, no Turska je odgovorila kako je to "apsolutno neistinito".</p><p>Kremlj je ranije u utorak objavio da je u stalnom kontaktu s Turskom, Armenijom i Azerbajdžanom i poručila da bi svaka vojna podrška nekoj od strana dodala ulje na vatru.</p><p>Ruski predsjednik Vladimir Putin je u utorak u razgovoru s armenskim premijerom pozvao obje strane da prekinu napade i naglasio potrebu brzog postizanja primirja i deeskalaciju krize, priopćio je Kremlj.</p><p>Na trenutačni prekid vatre i smirivanje sukoba je u utorak u telefonskim pozivima s čelnicima dviju zemalja pozvala i njemačka kancelarka<strong> Angela Merkel</strong>, objavio je njezin glasnogovornik Steffen Seibert.</p>