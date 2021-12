Ako je Most skupio dosta popisa, treba dozvoliti to pitanje i sabor bi trebao sam dopuniti Ustav. Sve ostalo bi bilo nepotrebno navlačenje i provociranje građana koji su potpisali, rekao je Bauk za Most...

Arsen Bauk je gostovao na N1 televiziji te prokomentirao HDZ i referendum. Na pitanje o odlučivanju Ustavnog suda o covid-potvrdama, Bauk je naglasio da ga ne čudi ali mu smeta način odlučivanja. Dodao je i da bi bilo dobro 'postaviti granicu između prava i slobode za koje je dovoljna obična većina i onih za koje se treba primijeniti članak 17. Ustava'. - Mislim da ne treba ulaziti u pravne začkoljice i driblinge. Ustavni sud odlučuje o zahtjevima koje je dobio. Kad ga je dobio, bit će u razumnom roku riješeno. Bilo bi pretjerano reći da je razumni rok 7 ili 9 dana - kaže Bauk. Na pitanje koja su njegova očekivanja, rekao je da očekuje da će Ustavni sud i ovaj put podržati vladu. - Što se tiče pitanja, mi smo već govorili o tome. Prvo pitanje je u skladu s Ustavom. Ako je Most skupio dosta popisa, treba dozvoliti to pitanje i sabor bi trebao sam dopuniti Ustav. Sve ostalo bi bilo nepotrebno navlačenje i provociranje građana koji su potpisali - rekao je o referendumskoj inicijativi Mosta. Objasnio je kako bi parlamentarna većina pogriješila ako bi inzistirala na tome da to pitanje ide na ocjenu ustavnosti. Govoreći o tome kako je Most prikupio dovoljno potpisa komentira da je svejedno ako imaju 500 tisuća potpisa, a ako imaju 380 tisuća onda možda može naći i dio potpisa koji su neispravni. - Ako bude u toj sivoj zoni, slušat ćemo još neko vrijeme da je referendum ukraden. Možda ne bi bilo loše da sabor zaduži jedno povjerenstvo od troje zastupnika iz različitih političkih opcija da kontrolira vladu ako bude to u sivoj zoni - rekao je Bauk. - Ako dođe do referenduma, za prvo pitanje ću zaokružiti 'da'. A što se tiče drugog pitanja, mislim da neće doći do referenduma - ispričao je Bauk za N1. Dodao je i da se s Mostom ne slaže oko cjepiva, ali se slaže oko načina upravljanja krizom. - Ako dođe do referenduma, HDZ će zabiti autogol. I oni će učiniti sve da do referenduma ne dođe. Oni će po svaku cijenu izbjeći traženje dvotrećinske većine jer će onda morati za svaku sljedeću situaciju tražiti dvotrećinsku većinu. Dok Ustavni sud ne odluči koja je to situacija da se članak 17. primjeni, oni će koristiti članak 16. - kaže Bauk.