Arsen Bauk: 'Milanović će biti najbolji predsjednik do sada'

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk rekao je u utorak kako vjeruje da će Zoran Milanović biti najbolji predsjednik Republike Hrvatske nakon rata te očekuje da će biti korektiv lošoj politici Vlade.

- Optimist sam i mislim da će Zoran Milanović biti jedan od najboljih, ako ne i najbolji predsjednik nakon rata - izjavio je Bauk novinarima nakon sjednice Predsjedništva Sabora.

Dodao je da će u sljedećim tjednima Milanović složiti svoj savjetnički tim.

Na pitanje hoće li biti drugačija parlamentarna dinamika s obzirom na to da će na Pantovčaku biti predsjednik koji podupire SDP-ove inicijative za opoziv ministara, Bauk je odgovorio da tek treba vidjeti hoće li Milanović i koliko će uopće biti uključen u dnevnopolitičke i parlamentarne rasprave.

- Pustimo sada da se svi naviknemo na tu situaciju - rekao je i podsjetio da je, kad su imali zahtjev za smjenu ministra Kujundžića, citirao predsjednicu Grabar-Kitarović, koja je rekla da i njega treba smijeniti.

Rekao je i da će biti zanimljivo kad se HDZ bude pozivao na volju građana jer je, dodao je, volja građana relativno jasna i s dosta velikom je razlikom izrečena protiv HDZ-a i kandidatkinje koju je podupirala Vlada.

HDZ-ova Vlada više je rezultat prelaska zastupnika - žetona, a manje volje građana

- To ćemo svakako ukalkulirati u naše rasprave i imat ćemo efektniji odgovor nego što smo imali do sada mada ni do sada njihova Vlada nije bila baš proizvod volje građana na izborima, nego prelaska zastupnika - žetona u njihove redove - poručio je Bauk.

Kad je riječ o suradnji predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića smatra da će u onome u čemu nemaju zajedničke ovlasti svatko imati svoje stavove i njih će zastupati.

- U onome u čemu im je zajednička nadležnost, a imaju iste stavove neće biti problema, a u onome u čemu im je zajednička nadležnost, a imaju suprotne stavove morat će se dogovarati, inače, država neće funkcionirati kako treba. Kako će ti kompromisi izgledati, to ćemo tek vidjeti, ali bolje da predsjednik bude korektiv lošoj politici Vlade, nego da imamo lošeg predsjednika koji ne može biti korektiv lošoj Vladinoj politici - ustvrdio je Bauk.

- Da bi se izbjegle te dileme, treba promijeniti Vladu pa neće biti problema - dodao je.

Rekao je i da ga je iznenadilo što je rasprava o povjerenju ministrici obrazovanja Blaženki Divjak odmah druga točka iduću srijedu poslijepodne, što nije bio slučaj s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem o kojemu se rasprava dugo čekala.

- Spremni smo za zadnju godinu zasjedanja u mandatu i nastavit ćemo ondje gdje smo stali, u kritici Vlade i traženju povjerenja građana - zaključio je čelnik Kluba zastupnika SDP-a.