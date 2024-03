Arsen Bauk: 'Nećemo kršiti odluku Ustavnog suda. Taktika je da se držimo upozorenja'

Arsen Bauk za RTL govorio je o SDP-ovoj kampanji za izbore te kako će to izgledati.

- Ne da ne želimo kršiti odluku Ustavnog suda. Mi je nećemo kršiti niti smo imali ikad namjeru, želju bilo da kršimo odluku devet sudaca Ustavnog suda - rekao je i dodao kako su to "izbori za Hrvatski sabor. Imat ćemo kandidate za Hrvatski sabor. Kada dobijemo izbore, naši zastupnici će ga podržati za mandatara. Zna se već koga i to je to."

Upitan je i hoće li spominjati njegovo ime.

- Mi ćemo se držati upozorenja Ustavnog suda. To je taktika. To je taktika i strategija i obaveza - rekao je.

Rekao je i kako ne smatra da krše Ustav.

- Mislim da su četiri suca u pravu i da su devet sudaca u krivu. Da je samo sastav Ustavnog suda razlog zašto je ovakva odluka donesena. Za ova četiri suca koji su bili protiv sam i ja glasao isto - govori.

Upitan je i hoće li koristiti vizuale predsjednika Republike.

- O tome kako će nam izgledati vizuali odlučit će kreativni tim kada detaljno sagledamo što nam je sve Ustavni sud poručio. Ali ni u kom slučaju nećemo izlaziti izvan okvira upozorenja koje smo dobili od strane Ustavnog suda - govori.