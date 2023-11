Arsen Bauk: Predlažem ono što bi Plenković htio, ali se ne usudi - da se ukine ured EPPO-a

U društvima i religijama postoje različita vjerovanja o stoci, govedo se smatra svetim u indijskim religijama, kao i u afričkom poganstvu, a igralo je i druge važne uloge u mnogim drugim religijama, uključujući i one u starom Egiptu, staroj Grčkoj i starom Rimu. Kod nas, kao što smo mogli čuti od predsjednika Vlade, koji je pokazao zavidno znanje tih religijskih vjerovanja, nema svetih krava. Stoga sam predložio ono što je predsjednik Vlade htio, ali se nije usudio, Zakon kojim bi se Ured europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj ukinuo, poručio je SDP-ov Arsen Bauk bocnuvši za saborskom govornicom premijera Andreja Plenkovića nakon njegove prošlotjedne konferencije na kojoj se obrušio na medije zbog pisanja o aferi na Geodetskom fakultetu.

Bauk: Činim uslugu premijeru

Podsjeća na naglaske premijera da EPPO ne bi ni bio ustrojen da nije bilo političke volje njegove Vlade.

- Ako je politička volja Vlade izražena putem njene većine u Saboru da se Ured osnuje, na isti način se može izraziti i da se isti ukine. Stoga sam svoj prijedlog napisao kao interpretaciju političke volje prvenstveno predsjednika Vlade izražene kroz verbalnu i neverbalnu komunikaciju u obraćanju medijima 23. studenog 2023., kao i prije toga - rekao je Bauk, koji, smatra, da ovime čini uslugu premijeru.

- Naime, za vrijeme provođenja ovog Zakona mogao se steći dojam da EPPO i domaće tužiteljstvo imaju bitno drugačije stručne kriterije u ocjeni počinjenja pojedinih kaznenih djela. To je posebno došlo do izražaja u jednom slučaju kad su domaća tijela progona obustavila postupak, a EPPO ga pokrenuo. Počela se širiti izreka - ako te uhvati EPPO, bogme si najeppo. Predsjednik Vlade kaže da je taj Ured u Hrvatskoj samo zbog političke volje njegove Vlade, a nakon toga kazao je "što su oni neka sveta krava da ne mogu pogriješiti?" pa je nastavio: "nemojte sada da ispadne da Plenković ne želi da bude EPPO jer će se stvar riješiti s DORH-om. Već vidim da je to sljedeći zlonamjerni zaključak..." Kako bi se predsjednika Vlade i cijelu Vladu zaštitilo o daljnjih zlonamjernih interpretacija, najjednostavnije je da se Ured EPPO-a u Hrvatskoj zatvori i da ga preuzme DORH. Što bi premijer rekao, to bi bila win-win situacija ili što bi narod rekao - što si eppo, eppo si - poručio je.