Plenković demantira podatke iz svog izvršenja proračuna: 'To je nebitno, meni morate vjerovati'

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Vlade sišao je pred medije kako bi se obračunao sa, kako je naglasio, strankama koje manipuliraju poljoprivrednicima, a koji danima prosvjeduju, ali i medijskom kućom Telegram zbog pisanja o Geodetskom fakultetu. U nervoznom ispadu, nevjerojatnom čak i za njega, poručio je, ukratko i prevedeno: "vjerujte meni, ne svojim očima." Pa smo tako s ove presice shvatili da su dokumenti koje donosi upravo njegova Vlada zapravo - nebitni.

- Što se tiče Geodetskog fakulteta i odluka da Geodetski fakultet obavi nakon potresa u Zagrebu snimanje iz zraka kako bi se utvrdili razmjere štete na krovovima, ovdje postoji napor, poprilično orkestriran, da se uvjeri javnost da su sredstva koja su za to korištena bila iz Fonda solidarnosti EU, a to je laž. Sredstva koja su korištena, a o tome se danas očitovalo i Ministarstvo financija, su bila iz Državnog proračuna. Naravno, to ne znači da se ne treba, bez obzira jesu li to sredstva domaća ili iz EU, ispitati pojedine nepravilnosti, ako ih je bilo. Oni koji su to činili, neka odgovaraju, ali vrlo jasno odbacujem napor samo jednog izvora, koji optužuje mene i ministricu (Ninu Obuljen Koržinek, op.a) da ne govorimo istinu. Ovdje sad više nije u pitanju što je bilo nego da li ministrica i ja lažemo - poručio je dodavši kako oni ne lažu.

- Mi govorimo istinu i to na temelju podataka Ministarstva kulture i financija - dodao je pa poslao i poruku Uredu europskog tužitelja.

- Dobro je da to razumiju svi, uključivši i ljude koji rade u Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu, da su ta sredstva iz Državnog proračuna. Kako znamo da su iz Državnog proračuna? Prema podacima Riznice, koja posluje u Ministarstvu financija, a ponajviše iz onoga što je u konačnici podneseno kao zahtjev za nadoknadu sredstava iz Fonda solidarnosti. I tu je priča jasna. Da li je bilo zlouporabe, mi želimo prvi da se to istraži i ako je bilo tko manipulirao sredstvima, bila iz Državnih proračuna ili EU, želimo da se to istraži - rekao je.

'Vi morate vjerovati meni'

Novinarka Telegrama upitala ga je zašto onda u Zakonu o izvršenju proračuna za 2021. godinu, na temelju su i izvukli podatak da se radi o EU sredstvima, piše da je tih 6,3 milijuna kuna transfer između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU pomoći, Plenković je kazao da su sredstva koja se koriste za kulturnu baštinu šira te da su financirana iz Državnog proračuna i EU. Na opasku da se baš za tih 6,3 milijuna kuna Geodetskom fakultetu navodi i u Zakonu o izvršenju proračuna, ali i u izvješću Geodetskog fakulteta, da su transferirani iz EU pomoći, Plenković se upustio u raspravu o "ekipi iz Telegrama" i orkestriranim napadima na Vladu.

- Sredstva isplaćena Geodetskom fakultetu nisu iz EU izvora ni Fonda solidarnosti, što god vi sad citirali. Ako vam kaže premijer da sredstva koja su korištena za financiranje snimanja, za što smo zadužili Geodetski fakultet, nisu EU, onda je to tako - rekao je.

Na ponovno pitanje zašto su onda u izvršenju proračuna taj novac knjižili pod stavkom EU pomoći i zašto uz opis tog rashoda stoji "transfer među proračunskim korisnicima temeljem prijenosa EU pomoći", premijer je poručio kako je to - nebitno.

- Jedino što je bitno, možete me 10 puta pitati, ja ću 10 puta ponavljati, je provjera koju sam ja napravio s ministrom financija, glavnom rizničarkom, s ministricom kulture da ni lipe za taj konkretni iznos nije isplaćena iz EU sredstava - rekao je.

Upitan znači li to da onda ne treba vjerovati što piše u dokumentu Vlade nego njemu i onome što on kaže, Plenković kaže da se njemu mora vjerovati.

- Vi morate vjerovati meni. Zato što smo provjeravali navode koji su iskonstruirani, orkestrirani, netočni, lažni. Jedino bitno su sredstva, a ona su mogla biti isključivo iz Fonda solidarnosti, a taj iznos novaca putem zahtjeva za nadoknadu sredstava nikada od strane Ministarstva kulture nisu bila zatražena niti knjižena kao sredstva iz EU Fonda solidarnosti. To su ljudi iz Ministarstva financija pojasnili svima koji su pitali, to su ljudi iz Ministarstva kulture pojasnili svima koji su pitali, a ja o ovome govorim jedino zato što medij u kojem vi radite optužuje mene i ministricu da lažemo. A ja vam govorim ono što je činjenica i što je istina - naglasio je.

O najvažnijem dokumentu - Zakonu o izvršenju proračuna: 'Mene taj dokument uopće ne zanima'

Dakle, nastavili su novinari, u Vladinu dokumentu piše krivo.

- Ne znam što piše, mene taj dokument uopće ne zanima - poručio je, nevjerojatno, ali istinito, predsjednik Vlade o jednom od najvažnijih dokumenata koje Vlada donosi - Zakonu o izvršenju proračuna.

- Mene jedino zanima insinuacija jednog medija koji radi u sprezi i optužuje mene i ministricu da lažemo - dodao je ne želeći otkriti na koga misli da je Telegram u sprezi.

- Idemo ovako, prvo EU Fond solidarnosti, 1,3 milijarda eura - niste se izborili vi, vaš medij, nije Grad Zagreb, oporba nego Vlada. Sva sredstva su utrošena u obnovu grada, kao što vidite kroz prozor koliko je dizalica, zahvaljujući aktivnosti Vladi. Drugo, ova konkretna sredstva nisu bila refundirana ni knjižena iz EU sredstava - poručio je.

'I Ured europskog tužitelja će shvatiti da su u krivu'

Na pitanje zašto onda i Ured europskog tužitelja tvrdi da je jedna od četiri stvari koje provjeravaju upravo isplata tih šest milijuna kuna, Plenković kaže da će i oni shvatiti da su u krivu.

- Što se ovoga tiče, 100 posto su u krivu. Što su oni neka sveta krava da ne mogu pogriješiti? Zašto to rade, ne znam, pretpostavljam da i oni čitaju krive podatke u proračunu, vrlo jednostavno. Nemojte da sada ispadne interpretacija ovoga da Plenković ne želi da bude EPPO jer će stvar riješiti onda s DORH-om - ne, ne, to je idući zlonamjerni zaključak koji vidim. Sad kad smo utvrdili da ne lažemo, sad ćemo ponoviti - svaka i najmanja nepravilnost u korištenju sredstava Državnog proračuna ili europskih za koja smo se mi izborili, mi želimo da se to ispita. Ova konkretna stvar da netko namjerno stvara u eter dojam da ja lažem ili ministrica, a provjerom je utvrđeno da su sredstva isplaćena za to nisu sredstva iz Fonda solidarnosti, onda to treba reći - dodao je.

Na ponovan podsjetnik novinara kako taj podatak piše u Vladinu izvršenja proračuna, Plenković to ignorira i upućuje sve na priopćenje Ministarstva financija.

- A koje je objasnilo da vaš medij, koji insinuira da premijer i ministrica lažu, nisu u pravu - rekao je.

Na pitanje znači li to da se više ne može pouzdati na podatke iz izvršenja proračuna, premijer je opetovano ustvrdio kako se ono što se citira iz tog izvršenja odnosi na šira sredstva i šire projekte, a ne konkretan slučaj. Novinarka mu je ponovno ukazala na to da upravo tako piše i za novac ovog konkretnog slučaja, ali Plenković se nije dao.

- Ja vam tvrdim ovo što je istina - zaključio je.