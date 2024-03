Arsen Bauk: SDP svoje izborne liste predaje 25. ožujka

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk najavio je u utorak da će SDP predati svoje liste za saborske izbore u ponedjeljak, 25. ožujka, no nije htio otkriti hoće li on biti nositelj u 1. izbornoj jedinici u kojoj se prvotno namjeravao kandidirati predsjednik Replike Zoran Milanović. SDP će svoje liste (Državnom izbornom povjerenstvu) donijeti u ponedjeljak, 25. ožujka, a zadaću koju dobijem ću ispuniti i ovaj put, rekao je Bauk na Hrvatskom radiju, ne želeći potvrditi nagađanja kako će on biti nositelj u 1. izbornoj jedinici.

Izjavio je i kako Peđa Grbin, predsjednik SDP-a, ne mora formalno postati premijerski kandidat te stranke nakon što je Ustavni sud RH u ponedjeljak upozorio Milanovića da ne smije biti kandidat ni za Sabor ni za premijera sve dok obnaša dužnost predsjednika. Želi li Milanović biti jedno ili drugo, mora smjesta podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Replike, stav je Ustavnog suda.

Grbin ne mora postati premijerski kandidat, na izborima se biraju saborski zastupnici, kandidat za premijera ne postoji u hrvatskom pravnom poretku, „ni kao funkcija, ni u bilo kojem zakonu, ni u Ustavu“, naveo je i dodao da postoji u programskim pravilima praćenja, te da se to jedino tiče (medijskih) sučeljavanja.

Ministar pravosuđa Ivan Malenica ocijenio je pak kako SDP očito nema svog predsjednika, pa mora tražiti pomoć predsjednika države.

Ako Zoran Milanović želi biti kandidat na izborima treba dati ostavku, onda se može uključiti u kampanju, kazao je ministar i dodao kako je Milanovićev narativ jasan, vrijeđanje, omalovažavanje, osporavanje svega.

Procijenio je da će se SDP-ova kampanja voditi na način da se problematizira odluka Ustavnog suda i većina koja ju je donijela.

Vidimo da u SDP-u idu logikom cinizma, dovođenja stvari do apsurda, odnosno kombinacijom cinizma i vrijeđanja, kad je riječ o jučerašnjim istupima Grbina i Milanovića, kazao je ministar i ponovio da SDP nema druge ni vizije, ni ideje.