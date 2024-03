Milanović izvrijeđao ustavne suce! SDP mu više ni ime ne smije spomenuti... Niz reakcija

BAUK O PREDAJI LISTA

Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk najavio je u utorak da će SDP predati svoje liste za saborske izbore u ponedjeljak, 25. ožujka, no nije htio otkriti hoće li on biti nositelj u 1. izbornoj jedinici u kojoj se prvotno namjeravao kandidirati predsjednik Replike Zoran Milanović. SDP će svoje liste (Državnom izbornom povjerenstvu) donijeti u ponedjeljak, 25. ožujka, a zadaću koju dobijem ću ispuniti i ovaj put, rekao je Bauk na Hrvatskom radiju, ne želeći potvrditi nagađanja kako će on biti nositelj u 1. izbornoj jedinici.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE