Arthur je mrtav: Identificirali mladića (16) kojeg je mama danima očajnički tražila

U novogodišnjoj noći, dok su se diljem svijeta ispaljivali vatrometi i nazdravljalo novim počecima, švicarsko skijalište Crans-Montana postalo je poprište nezamislive tragedije. U prepunom baru "Le Constellation" buknuo je stravičan požar koji je odnio najmanje 40 života.

Dok se zajednica suočava s razmjerima katastrofe, jedna priča posebno je potresla javnost - ona o očajničkoj potrazi majke za svojim sinom Arthurom, koja je nažalost završila najgorim mogućim ishodom.

Za Laetitiju Brodard-Sitre, novogodišnja noć pretvorila se u beskrajnu noćnu moru. Njezin 16-godišnji sin Arthur s prijateljima je čekao Novu godinu u baru "Le Constellation". Planirali su proslavu tjednima unaprijed i rezervirali veliki stol. Nekoliko trenutaka nakon ponoći, Laetitia je dobila posljednju poruku od sina.

​- Sretna Nova godina, mama, volim te.

To je bilo zadnje što je čula od njega. U kaosu koji je uslijedio, Arthuru se izgubio svaki trag. Njegova majka započela je potragu koja je trajala danima. Obilazila je bolnice, zvala hitne službe i putem društvenih mreža i medija upućivala potresne apele, nadajući se da će netko prepoznati njezinog sina. Njegov otac tražio ga je u bolnicama u Bernu, no bez uspjeha.

U očajničkom pokušaju da ga pronađe, objavila je Arthurovu fotografiju na Facebooku uz poruku: "Ne znamo je li živ i gdje je, ako imate bilo kakvih informacija o tome u kojim je bolnicama, kontaktirajte me." Budući da su tijela žrtava bila teško opečena, vlasti su zatražile DNK uzorke od obitelji nestalih. Laetitia je dala svoj uzorak.

Nakon nekoliko dana agonije i neizvjesnosti, stigla je potvrda. Arthur Brodard bio je među žrtvama požara. Njegova majka, koja je do posljednjeg trenutka odbijala odustati, smogla je snage obratiti se javnosti dirljivom video porukom.

​- Naš Arthur je sada otišao slaviti u raj. Možemo započeti naše žalovanje, znajući da je u miru i svjetlosti.

U istom požaru život je izgubio i 18-godišnji boksač Benjamin Johnson. Kako je izvijestio Švicarski boksački savez, mladić je preminuo kao heroj, nakon što je uspio pomoći prijateljici da se izvuče iz plamtećeg pakla, no za njega samog nije bilo spasa. Većina žrtava, kako su potvrdile vlasti, bila je u dobi između 16 i 26 godina.