UŽAS U SESVETAMA Čovjek završio u bolnici: 'Krvi je bilo posvuda, prizor kao u hororu'

Piše Bogdan Blotnej, Marta Divjak,
UŽAS U SESVETAMA Čovjek završio u bolnici: 'Krvi je bilo posvuda, prizor kao u hororu'
Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

Prolazio sam i vidio kako policija postavlja traku. Bila su ondje tri policijska vozila. Čuo sam da je netko navodno izboden nožem, rekao je jedan od prolaznika za 24sata.

Kako doznajemo, Ninska ulica u Sesvetama je bila puna krvi. Prizor je bio strašan pa su policajci pozvali vatrogasce da to isperu. Sve se odvijalo nešto prije 19 sati.

Iz policije su nam otkrili da je jedna osoba ozlijeđena i da je u KB Dubravi. Rane koje je zadobila nisu posljedica vatrenog oružja. Sve okolnosti se utvrđuju.

