Asistentica u nastavi oralno je zadovoljila učenika. Priznala je sve! Prijeti joj velika kazna

Bivša asistentica u srednjoj školi Mar Vista u Kaliforniji, Lisette Veles Ortega, priznala je krivnju za teška kaznena djela seksualne prirode koja uključuju 17-godišnjeg učenika. Slučaj je izazvao veliku zabrinutost u lokalnoj zajednici i pokrenuo pitanja o sigurnosnim provjerama osoblja koje radi s djecom, čak i kada su zaposleni preko vanjskih agencija, piše New York Post.

Ortega (32) je u četvrtak na sudu u okrugu San Diego priznala krivnju po dvije točke optužnice: za protuzakoniti spolni odnos s maloljetnikom i oralni seks s maloljetnikom. Ovim priznanjem okončan je višemjesečni pravni proces koji je započeo njezinim uhićenjem u svibnju ove godine. Izricanje presude zakazano je za sljedeći mjesec na sudu u Chula Visti.

Foto: New York Post

Priznanje bez nagodbe

Prema informacijama iz ureda okružnog tužitelja okruga San Diego, priznanje krivnje Lisette Veles Ortege nije dio nagodbe koja bi uključivala unaprijed dogovorenu kaznu. To znači da će sudac imati potpunu slobodu u odlučivanju o njezinoj sudbini tijekom izricanja presude koje je zakazano za 29. listopada.

Ortega se suočava s maksimalnom kaznom do pet godina državnog zatvora. Njezin slučaj privukao je pažnju javnosti ne samo zbog prirode zločina, već i zbog pozicije koju je obnašala. Radila je kao asistentica za podršku učenicima u srednjoj školi Mar Vista u Imperial Beachu, ali nije bila izravno zaposlena u školi. Bila je djelatnica tvrtke Ro Healthcare, vanjskog suradnika kojeg je školski okrug angažirao za pružanje medicinskog i pomoćnog osoblja.

Foto: New York Post

Od prijave do uhićenja

Istraga je pokrenuta 19. svibnja, kada su školski dužnosnici kontaktirali šerifov ured okruga San Diego zbog sumnji u neprimjeren odnos između Ortege i jednog učenika.

Samo dva dana kasnije, 21. svibnja, detektivi su uhitili Ortegu, koja je u to vrijeme imala 31 godinu.

Prvotno se suočila s pet teških kaznenih djela, koja su uključivala ne samo seksualne radnje, već i dogovaranje nezakonitog sastanka s maloljetnikom te pokušaj odvraćanja žrtve od suradnje s policijom. Istražitelji su utvrdili da se komunikacija primarno odvijala putem telefona, a navodni zločini događali su se izvan školskog kampusa tijekom travnja i svibnja.

Na prvom pojavljivanju pred sudom, Ortega se izjasnila da nije kriva, a određena joj je jamčevina u iznosu od 250.000 dolara. Sudac je, u slučaju da bude puštena uz jamčevinu, naložio stroge mjere zabrane prilaska žrtvi i svim školama.

Foto: New York Post

Reakcije tvrtke i školskog okruga

Slučaj je stavio pod povećalo i praksu zapošljavanja vanjskih suradnika u obrazovnim institucijama. Tvrtka Ro Healthcare, koja se bavi zapošljavanjem medicinskog osoblja za škole, popravne ustanove i privatnu njegu, odmah je reagirala na optužbe. U izjavi za medije, izvršni direktor Jeff Widmyer naglasio je predanost tvrtke sigurnosti.

"U Ro Healthu, sigurnost je naš glavni prioritet. Optužbe shvaćamo izuzetno ozbiljno i činimo sve što možemo kako bismo istražili problem i adekvatno reagirali", stoji u priopćenju. Tvrtka je također istaknula da njihov proces zapošljavanja uključuje rigorozne provjere prošlosti, uključujući provjeru otisaka prstiju putem FBI-a i Ministarstva pravosuđa.

Školski okrug Sweetwater Union High School District također je izdao priopćenje u kojem potvrđuje da su upoznati s istragom koja uključuje njihovog vanjskog suradnika te da u potpunosti surađuju s policijom.