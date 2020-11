AstraZeneca: Moći ćemo cijepiti više ljudi u kraćem vremenu

Izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriot rekao je u ponedjeljak da je veliki plus njihova cjepiva protiv koronavirusa to će se više ljudi moći cijepiti u kraćem vremenskom roku zahvaljujući manjoj prvoj dozi

<p>"Mogućnost da će cijepi više ljudi u kraćem vremenu je veliki plus", kazao je izvršni direktor Soriot. </p><p>Ta britanska farmaceutska tvrtka koja razvija cjepivo u suradnji sa Sveučilištem u Oxfordu, objavila je ranije u ponedjeljak da je ono učinkovito prosječno 70 posto, te da nema ozbiljnijih nuspojava. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cjepivo protiv korone </strong></p><p>No zanimljiv je podatak da se efikasnost cjepiva diže do 90 ako se najprije dobije pola doze, a nakon toga puna doza u razmaku od najmanje mjesec dana.</p><p>Nije objašnjeno zašto je to tako. </p><p>"Učinkovitost i sigurnost ovog cjepiva potvrđuju da će ono biti visoko efikasno u borbi protiv covida-19, i imat će neposredni utjecaj na ovaj hitan javnozdravstveni problem", rekao je<strong> Pascal Soriot.</strong></p><p>Eksperimentalno cjepivo imalo bi još višu efikasnost da su ispitivanja mjerila samo spriječava li ono hospitalizaciju i teži oblik bolesti, rekao je glavni voditelj istraživanja <strong>Andrew Pollard.</strong></p><p>"Zaista smo zadovoljni s ovim rezultatima", dodao je.</p><p>Naglasio je i da je teško uspoređivati stopu učinkovitosti AstraZenece i one Pfizera/BioNTecha i Moderne.</p><p>Dvije kompanije objavile su ranije da njihova cjepiva imaju učinkovitost 95 posto (Pfizer) i gotovo isto toliko Moderna.</p><p>Jedan od razloga zbog čega su teške usporedbe je da možda kompanije mjere različite kriterije, pojasnio je Pollard, dodajući da je moguće i da postoje stvarne razlike između tih cjepiva.</p><h2>Zaštita i do godine dana?</h2><p>Među ostalim Pollard je istaknuo da tvrtka vjeruje da bi cjepivo moglo pružati zaštitu i godinu dana. "Optimistični smo da bi imunosni odgovor mogao trajati najmanje godinu dana".</p><p>On je istaknuo da se može znati hoće li virus mutirati na način koji bi zahtijevao ponavljanje cijepljenja svake godine.</p><p>AstraZeneca rekla je također da će imati 200 milijuna doza cjepiva do kraja ove godine, a 700 milijuna doza do kraja prve kvartala iduće. </p><p>AstraZeneca treća je farmaceutska tvrtka koja je objavila pozitivne rezultate u znanstvenoj utrci prema cjepivu, nakon Pfizera/BionTecha i Moderne.</p><p>Njezine prednosti koje su se pokazale u ispitivanjima su da je cjepivo jeftinije i jednostavnije za skladištenje.</p><p>Stoga će i AstraZeneca igrati važnu ulogu u borbi protiv pandemije, ako njezino cjepivo odobre regulatori, piše Reuters.</p><p>Nikakve ozbiljnije nuspojave nisu zabilježene, i dobro je prihvaćeno u oba režima cijepljenja, ističu agencije.</p><p>Više od 20.000 volontera sudjelovalo je u ispitivanju, polovica u Velikoj Britaniji, ostali u Brazilu.</p><p>Znanstvenici ističu kao važnu prednost cjepiva AstraZenece to što je njezino skladištenje jednostavno.</p><p>"Ono što je važno a što smo čuli je da cjepivo ne sprečava samo bolest već i zarazu. To je važno jer po tome cjepivo može smanjiti širenje virusa kao i zaštititi osjetljive skupine od težeg oblika bolesti", rekao je <strong>Peter Horby</strong>, profesor infektologije i globalnog zdravlja na Sveučilištu u Oxfordu.</p><p>AstraZenecimo cjepivo može se jednostavnije i distribuirati jer se može držati na temperaturi hladnjaka, za razliku od Pfizera i Moderne. Stoga bi ono bila lakše za transport i globalno skladištenje, posebno u siromašnijim zemljama.</p><p>Britanski premijer <strong>Boris Johnson </strong>nazvao je tu vijesti "nevjerojatno uzbudljivom". "Preostaju i daljnje provjere sigurnosti, ali ovo su fantastični rezultati".</p><p>Ministar zdravstva Matt Hancock izjavio je kako se nada da bi se cijepljenje moglo početi već sljedećeg mjeseca, a da bi se stvari mogle početi vraćati u normalu oko Uskrsa.</p>