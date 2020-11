\u00a0

U nedjelju su na snagu stupile nove, strože mjere. U ponedjeljak ujutro je u Zagrebu počelo masovno testiranje antigenskim testovima. Besplatno je za sve građane

<p>Nacionalni stožer će u 11 sati održati konferenciju za medije s novim informacijama o korona virusu u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata zabilježeno je <strong>1973</strong> novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno <strong>19275. </strong></p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p><br/> </p><p><strong>Krunoslav Capak</strong> je komentirao nove brojke. Dodao je kako je u svijetu 59 milijuna slučajeva. </p><p>- Kod nas je prije tjedan dana, u prošli ponedjeljak, brojka bila 1313, a prije toga 1529. S ovim brojkama smo došli do 14-dnevne stope - rekao je. Dodao je kako smo na 13. mjestu EU po stopi smrtnosti. </p><h2>Stanje u KB Dubravi </h2><p>Na pitanje kakvo je stanje u KB Dubravi i hoće li se uskoro aktivirati i Arena, iz Stožera su poručili da je situacija stabilna, da imaju 420 bolesnika i još dovoljno kapaciteta te da nisu prisiljeni popunjavati šatore. Respiratora imaju na raspolaganju, a ako bude potrebe će se nabaviti i novi. </p><p>Što se tiče maski s bakrom i istraživanju koje je pokazalo da ne štite više od običnih maski, poručili su da su neodgovarajuće. </p><p>- Kad se ti nedostaci uklone će se naći na tržištu kao i druge maske. </p><h2>Brza testiranja </h2><p>Na pitanje zašto nisu počela brza testiranja u školama u Međimurskoj županiji, Capak je rekao da su u razgovorima zaključili da testiranje u školama, kako je najavljeno, neće biti učinkovito. </p><p>- Malo će se još pričekati da se vidi situacija. Brzi antigenski testovi imaju primjenu na više mjestima, a u školama kao zatvorenim kolektivima kada ima više pozitivnih. Prema našim preporukama koje je izradilo Povjerenstvo, sva ona djeca koja imaju simptome ne dolaze u školu - rekao je Capak. </p><h2>Oksfordsko cjepivo </h2><p>Oksfordsko cjepivo je 70 posto učinkovito, a druga cjepiva su 90-postotno učinkovita. Capak kaže da je to preozbiljna informacija i da se s njome još treba pričekati, odnosno da cjepivo treba proći još jednu fazu testiranja. </p><p>Na pitanje kako će se naručivati cjepivo, Capak je rekao da se Hrvatska priključila ostalim zemljama EU-a u tome. Oksfordsko je prvo ponudilo ugovor i prema njemu su tražili cjepivo za milijun i 800 ljudi, ali da to EU raspoređuje prema broju stanovnika. </p><p>Je li moguće da dobijemo manje učinkovito cjepivo, Capak je rekao da kada se naručivalo nije bilo podataka o učinkovitosti. </p><p>- U momentu kada se pregovarali nismo znali podatak u učinkovitosti. Dakako da ćemo se potruditi da nabavimo i distribuiraju najučinkovitije cjepivo - rekao je. </p><p>Capak je rekao kako su i zatražili znanstvena istraživanja o tome koliko traje imunitet. </p><p>- Po svemu sudeći, produžit će se trajanje imuniteta jer imamo podatke da ono traje šest mjeseci - poručio je. </p><h2>Maske potrebne i nakon što netko preboli koronu </h2><p>Na pitanje moraju li masku nositi ljudi koji su preboljeli koronu, Capak je rekao da se svima preporučuje nošenje maski. Isto će biti i nakon cijepljenja. </p><h2>Brza antigenska testiranja </h2><p>Što se tiče antigenskog testiranja koje je uveo Grad Zagreb, Capak je rekao kako svi koji su negativni i dalje moraju ići se testirati na PCR testom. </p><p>- Ako se pokaže pozitivan, on je vjerojatno pozitivan i na PCR testom, ali ako je negativan ne mora biti da će i na PCR testu biti negativan - rekao je. </p><p>Alemka Markotić komentirala je stanje u Infektivnoj klinici. </p><p>- U cijeloj Europi i svijetu gdje je zimsko razdoblje je klinička slika teža nego u ljetos. Stječe se dojam da je puno više onih koji imaju upalu pluća nego onih u prvom valu. Pod kontrolom je u Europi, ali svi sa zabrinošću prate cijelu situaciju i predstoji nam još 2-3 zimska mjeseca i bit će teško sve držati pod kontrolom. Svi moraju biti svjesni da je na nama iznima odgovornost - poručila je. </p>