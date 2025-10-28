Atentator na bivšeg japanskog premijera Abea priznao krivnju

Tetsuya Yamagami, 45, uhićen je na mjestu pucnjave u srpnju 2022. nakon što je pucao na Abea iz oružja kućne izrade dok je bivši premijer držao govor tijekom predizborne kampanje u zapadnom gradu Nari. „Istina je da sam to učinio“, rekao je Yamagami, koji je izgledao smireno, odjeven u crnu sportsku majicu i sive hlače, s kosom zavezanom straga, izvijestila je javna mreža NHK.

Yamagamijev odvjetnik potom je zatražio blažu kaznu, navodeći da pištolj kućne izrade koji je upotrijebio ne spada u u kategoriju ručnog oružja definiranog japanskim Zakonom o kontroli vatrenog i hladnog oružja, dodao je NHK.

Suđenje visokog profila otvoreno je isti dan kad se održavao samit dvojice bivših Abeovih saveznika - aktualne premijerke Sanae Takaichi i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

„Bio mi je veliki prijatelj i veliki prijatelj vašoj zemlji“, rekao je Trump dok se rukovao s prvom japanskom premijerkom.

Abe je bio prvi strani čelnik koji se susreo s Trumpom nakon njegove izborne pobjede 2016. godine, a njih dvojica kasnije su razvila bliske odnose kroz nekoliko zajedničkih partija golfa u Sjedinjenim Državama i Japanu.

Yamagami je okrivio Abea za promicanje Crkve ujedinjenja, vjerske skupine prema kojoj je gajio mržnju nakon što je njegova majka toj organizaciji donirala oko 660.000 američkih dolara, izvijestili su domaći mediji.

Crkva ujedinjenja, osnovana u Južnoj Koreji 1954. godine, poznata je po masovnim vjenčanjima i japanske sljedbenike smatra ključnim izvorom prihoda.

Nakon pucnjave otkriveno je da više od stotinu zastupnika Abeove Liberalno-demokratske stranke ima veze s tom skupinom, nakon čega je pala javna podrška vladajućoj stranci, koju sada vodi Takaichi.

Nakon prvog ročišta u utorak, do kraja godine planirano je do 17 dodatnih saslušanja, a presuda će biti donesena 21. siječnja.