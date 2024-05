Atentator priznao krivnju, izveli ga na sud: 'Slovački premijer je stabilno, ali i dalje vrlo ozbiljno'

Književnik Juraj Cintula (71), koji je 15. svibnja upucao slovačkog premijera Roberta Fica (59), priznao je krivicu pred sudom u Pezinoku. Sud trenutno odlučuje hoće li Cintula ostati u pritvoru. Stanje premijera je stabilno, ali i dalje ozbiljno, obavijestila je ministrica Zuzana Dolinkova. Prema njezinim riječima, jučerašnja operacija doprinijela je poboljšanju njegovog zdravlja, prenosi AP News.

Ministar obrane Slovačke Robert Kalinak je na brifingu za novinare rekao da je premijer pri svijesti i da on ne misli da će biti podvrgnut još jednoj operaciji.

Premijer Robert Fico ranjen je u pokušaju atentata u gradu Handlovi, pored Bratislave.

FILE PHOTO: Slovakia's Fico calls for conditions on EU aid for Ukraine | Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS

Napadač, 71-godišnji pisac Juraj Cintula, rekao je da je ponosan na svoj čin. On je pet puta pucao u premijera, od čega ga je pogodio četiri puta, pisali su slovački mediji.

Slovak PM Fico hospitalised after shooting incident, in Banska Bystrica | Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS