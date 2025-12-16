Obavijesti

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'

U blagdanskoj košarici odojak duplo skuplji, bakalar je i 65 eura: 'Ma tko to može platiti?'
Provjerili smo cijene namirnica za Božić u popularnim dućanima. Košarica i do tri puta skuplja. Stručnjaci: Kupujte na akcijama! Cijene bi mogle rast što se više bližimo Božiću

Gledam cijene i ne vjerujem. Ove godine će, izgleda, biti skromnije. Svake godine sve je skuplje i skuplje, rekao nam je jedan od kupaca kojeg smo zatekli u jednom od hrvatskih dućana. Blagdanska košarica sve je skuplja, a usporedili smo cijene istih namirnica u više dućana u kojima Hrvati kupuju. Neki dućani nude akcijske cijene, a ponegdje za iste proizvode akcija nije dostupna.

