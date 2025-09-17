Obavijesti

Atraktivna radionica za žene!

Ušli ste u perimenopauzu ili menopauzu? Imate tisuću pitanja i više se ne snalazite u vlastitom tijelu? Osjećate promjene, no baš ih i ne razumijete?

Odgovore na ova i mnoštvo drugih pitanja možete saznati na Menoflow radionici: „Ciklus nove snage“, 20. rujna 2025. od 10 do 17 h u Green Fit&Spa Clubu u Zagrebu.

Ova cjelodnevna radionica spaja znanost, pokret, hranu i wellness, a na njoj ćete upoznati alate koji će vas dovesti do svakodnevne ravnoteže. Kako trenirati u ritmu tijela i hormona, podijelit če s vama Biljana Dorotić Džolić, instruktorica joge i pilatesa te certificirana stručnjakinja za perimenopauzu.

Osim vježbanja još je jedan element važan za što blaže simptome menopauze i dobar osjećaj, a to je hrana. Što treba konzumirati da biste došli u hormonalnu ravnotežu reći će vam dr.sc. Mirela Marić, magistra nutricionizma, a na radionici Mudrost tijela Tamara Aye, Mindfulness Coach&Certified Business Trainer prikazat će vam blisku vezu tijela i emocija. Nakon edukativnog dijela slijedi slobodno vrijeme za opuštanje u bazenu i sauni.

Dođite, napunite baterije i otkrijte kako vaše tijelo može biti vaš saveznik u svim životnim ciklusima. Više informacija i prijave na biljana@greenfitclub.com

