UŽAS KOD SUKOŠANA

VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'

Piše Petra Mustać,
VIDEO Otac ubio autističnog sina pa sebe. Susjedi: 'Više se nije mogao nositi sa situacijom'
Policija je u utorak oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu. Utvrdili su da se radi o ocu i sinu te su konstatirali smrt. Nama je grozno ovo čuti. Velika tragedija, kažu susjedi

Hitnu pomoć smo čuli tek jutros, kad je sve bilo gotovo, kazala je susjeda Mirjana jedna od rijetkih u Sukošanu koja je znala kakva se tragedija dogodila te nije skrivala suze. Dolaskom policije tek se mogla konstatirati smrt dvoje članova obitelji, oca i sina koji je bio jedva punoljetan, a koji je bolovao od autizma.

Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu 01:59
Tijela dvojice muškaraca pronađena su jutros u kući u Sukošanu | Video: 24sata/Šime Zelić/Pixsell


- Policija je oko 8 sati dobila dojavu o pronalasku dva mrtva muškarca u kući u Sukošanu - izvijestili su iz zadarske policije, a na teren je potom izašao i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika koji je rukovodio očevidom.

No, istočni dio Sukošana poznatiji kao Mala Makarska već je obišla vijest kako je u kući na kraju malenog maslinika, otac odlučio ubiti sina koji je imao trajnu dijagnozu, autizam.

- Dobra je to obitelj. O njima se može reći sve najbolje, a pokojni je došao nedavno u kuću svog oca. Pomagali su si svi međusobno jer drukčije išlo. Naime, pokojni je imao dva sina, oba s autizmom, i očito više nije mogao - kazali su susjedi djela Sukošana koji su oca jako malo vidjeli, jer se posvetio brizi sa sinove, te je rijetko izlazio iz kuće u kojoj je živio nakon povratka iz Zagreba.

Povučen i tih s ozbiljnim životnim problemima, ostatak Sukošana pojma nije imao da se u mjesto dogodila tragedija. Pojma nisu imali da imaju sumještanina koji se vratio kući.

- Nije izlazio, a mi smo svi mislili da je još u Zagrebu, ali se ispostavilo da je ipak u Sukošanu. Tek sad znamo da se nije javio na mobitel članovima obitelji, a nitko nije ni čuo pucnjeve. No, radi se o doba godine kad je  doista bučno, a kuća nije u nizu, tako da mi doista nismo ništa čuli. No, i da jesmo, dogodilo se, povratka nema, naravno da nam je ovo sve teško palo - kažu Sukošanci koje je tragedija pogodila.

- Ne vrijedi govoriti što je trebalo i kako, svima su blagdani, pa tako i našim dragim susjedima. Nitko ovo ne može predvidjeti, žao nam je, cijeloj obitelji izražavamo sućut, posebno je doba godine, nama je grozno sve ovo za čuti, a kamoli ostatku obitelji takvu tragediju proživjeti, zaključuju te  su ipak zastali na tren s blagdanskim ugođajem. Malo mjesto od svega tri tisuće ljudi u jednom trenu izgubilo je dvoje stanovnika i to tik pred najveću proslavu u godini.

