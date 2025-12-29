Obavijesti

JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: Čitatelj 24sata

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića

Netko je bacio pirotehničku napravu i uzrokovao snažnu eksploziju i požar na igralištu Osnovne škole Julija Klovića. Prema snimci koju smo dobili od čitatelja, vidi se da se radi o bučnoj i snažnoj eksploziji koja se digla nekoliko metara u zrak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina 01:18
Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina | Video: Čitatelj 24sata

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu osnovne škole. 

Kako neslužbeno doznajemo, radilo se o pirotehničkoj napravi zavezanoj za kanistar s benzinom.

Ista stvar kao prošle godine

Prošle godine, 31.12. na istom je igralištu bačena improvizirana pirotehnička naprava.

Policija je tad izašla na teren i utvrdila da se radi o improviziranoj eksplozivnoj napravi, najopasnijoj vrsti pirotehnike!

- Utvrđeno je na području Trešnjevke aktivirana improvizirana naprava sačinjena od zapaljive tekućine i izvjesnog pirotehničkog sredstva ubačenog u tekućinu, a kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja i svih okolnosti je u tijeku. Policijski službenici kontinuirano provode aktivnosti u cilju suzbijanja protupravnog korištenja pirotehničkih sredstava s posebnim naglaskom na zone odgojno-obrazovnih ustanova - odgovorili su nam iz Zagrebačke policije.

Policija provodi akciju

Podsjetimo, policija i ovih blagdana provodi operativnu akciju „Mir i dobro". Traje od 29. studenog ove godine do 8. siječnja 2026. godine s ciljem otklanjanja opasnosti od nezakonite uporabe pirotehničkih i drugih eksplozivnih sredstava te održavanja povoljnog stanja opće sigurnosti, u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana.

Uporaba pirotehnike zakonski je dozvoljena je od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.

