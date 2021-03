Prošlo je mnogo predavanja, edukacija i radionica no godinama se nismo maknuli s mjesta. I onda je došla korona i zbog svega što se izdogađalo u protekloj i dijelom u ovoj godini, naši poduzetnici su se konačno probudili i shvatili da im franšiza može biti odličan način rasta bez rizika poslovanja na nepoznatim i udaljenim lokacijama. Uz to franšiza je i način financiranja rasta za koji su odgovorni i zaslužni razni poduzetnici okupljeni oko istog brenda.

Što se dogodilo s poduzetnicima u protekloj godini?

Prije nekoliko dana održan je 15. po redu međunarodni franšizni Forum FIP na kojem su gosti iz regije: Mađarska, Slovenija, Srbija, Makedonija i Hrvatska, govorili o stanju franšiznog sektora u njihovim zemljama. Ono što je bilo pravo osvježenje je da se Hrvatska mogla pohvaliti velikim Franchise boomom u zadnjih godinu dana. U prošloj je godini rast franšiznog sektora u segmentu domaćih franšiza bio veći od 20%, a po broju novih franšiza u zadnja dva mjeseca trend se očito i nastavlja. Što se to dogodilo s našim poduzetnicima u protekloj godini? Imali su sigurno više vremena za istraživanje i za brainstorming oko inovacije poslovnog modela. Imali su više vremena da čitaju o tome što drugi rade. Jednostavno imali su više vremena da rade NA svom poslu umjesto U svom poslu i to je urodilo plodom.

No nije samo rađanje novih franšiza to što je privuklo pažnju. Porastao je i broj onih koji ozbiljno uzimaju u obzir franšizno poslovanje kao način ulaska u poduzetništvo radi njegove potvrđene formule poslovanja, prijenosa znanja i poslovnih tajni i radi stalne suradnje i pomoći koju davatelj franšize nudi svojim primateljima. Kad se uzme u obzir da se kupnja franšize može realizirati i uz potpore za samozapošljavanje HZZ-a, onda stvarno nema zapreke za razvoj ovog sektora poslovanja.

Ono što je bilo pravo osvježenje na Forumu je i predstavljanje hrvatskih franšiznih uspješnica koje su se predstavile svojim video uratkom. Na taj način mogla se opipati franšize i predstaviti svoju ponudu online. Ono što je još zanimljivo je i činjenica da, iako je sektor ugostiteljstva obično najjači u franšiznom poslovanju, kod nas su se stvorile franšize iz potpuno različitih sektora poslovanja koje su, svaka u svom segmentu, već potvrdile svoju uspješnost na tržištu. Možemo predstaviti samo neke vrlo atraktivne domaće franšize koje traže poslovne partnere u svim dijelovima naše zemlje, a i puno puno šire.

Franšiza Škole brzog čitanja i mudrog učenja

To je koncept koji je namijenjen školarcima za razvijanje vještina brzog čitanja, učinkovitog učenja i lakšeg pamćenja obimnog gradiva. Ovaj program nastao je u suradnji domaćih stručnjaka s njemačkom tvrtkom „DOOR Training & Consulting“. Namijenjen je prvenstveno djeci školskog uzrasta, ali i studentima i odraslima, a cilj je da polaznici postignu bolje rezultate i napredak u školi, na fakultetu i poslu. Iskustvo, naime, pokazuje da kad jednom savladaju tehnike brzog čitanja i tehnike učinkovitog učenja i pamćenja, polaznici kasnije uče s više volje i motivacije, brže, svrsishodnije, imaju neusporedivo razvijeniju moć koncentracije, razumijevanja i prezentiranja pročitanog. Rezultati pokazuju da se brzina čitanja četverostruko do peterostruko povećava, koncentracija se povećava za više od 50% i sve to uz odlično razumijevanje pročitanog. Osim toga razvija se i sposobnost brzog izdvajanja najvažnijih informacija iz gradiva, njihovo oblikovanje u formi ključnih riječi i njihovu organizaciju u dijagramski prikaz (mapu) iz kojeg se gradivo može prezentirati usmeno.

Uz veliki rast broja polaznika raste i mreža primatelja franšize kako u Hrvatskoj tako i cijeloj regiji. Danas franšizna mreža broji više od 50 lokacija, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Shodno planu i ciljevima sljedeći korak je pronalazak franšiznih partnera u Rumunjskoj i Mađarskoj kao i u ostalim europskim zemljama. Škola je nosilac Certifikata europske franšizne kvalitete koji jamči kvalitetu spomenute franšize. Važnost certifikata je velika jer označava usklađenje s europskim franšiznim standardima. Europska komisija i Europska franšizna federacija zastupaju stajalište da je edukacija i usklađenje s europskim normama jedini način da franšizno poslovanje bude stvarno ravnopravni odnos dvaju partnera i da generira zapošljavanje i održive poduzetničke pothvate. Kvalitetna franšiza osnova je života puno poduzeća zato je njezina održivost vrlo važna i za davatelja i za primatelje franšize.

Rakhia bar

Franšiza Rakhia Bar je mala oaza s velikom dušom, koja u ponudi broji više od 100 vrsta rakija i likera koje publici predstavljaju na moderan način, a glavni proizvod je kućni brand Rakhia bara – The Hogster koji broji 13 okusa. Ipak, Rakhia Bar nije samo bar s velikim izborom rakija, već i mnogo više od toga. Kada bi Rakhia Bar bio osoba moglo bi ga opisati kao zabavnu, urbanu, trendy, otvorenu i autentičnu osobu. Na kreativan način pričaju svoju priču te kroz inovativne proizvode i originalne koncepte zabave stvaraju nove trendove. Fokus poslovanja je na večernjem programu i izlascima, a ciljna skupina klijenata su mladi od 18 do 35 godina. Dominirajući glazbeni žanrovi na repertoaru su RnB, reggaeton, hip-hop i pop. Uz bogati Portfolio zabavnih evenata i glazbenih tematskih večeri, Rakhia bar svakodnevno pruža priliku za konzumaciju rakije, dvije, a možda i metar rakije. Kao poslovni koncept već je potvrđen na tržištu i idealan je za mlade što radi svoje tematike što radi vrlo povoljnog ulaganja u pokretanje poslovanja.

Body Creator

Body Creator je ime hrvatskog franšiznog lanca centara za zdravo mršavljenje i preoblikovanje ženske figure. Pilot-jedinica otvorena je 2001. godine u Zagrebu, a ubrzo je započelo i širenje na domaćem te regionalnom tržištu. Ovo je poslovni koncept u sektoru ljepote i zdravlja koji ne poznaje krize i svakodnevno je porastu. Ova atraktivna franšiza pogotovo za žene poduzetnice osigurava prijenos znanja, poslovnih tajni i treninga svojih primatelja franšize. Posao se bazira na vrlo uspješnoj metodi mršavljenja kojoj je osnova Termo slim učinak. U ovih dvadeset godina oko 7000 žena je izgubilo više od 55 tona masnih naslaga ovom uspješnom metodom. Body Creator franšiza ima nekoliko formata koji se razlikuju po potrebnoj veličini prostora i po količini opreme koja ide u svaki od ponuđenih formata. Povrat investicije je unutar godine dana.

Friendly Fire franšiza Esports Arene

Friendly Fire je hrvatska franšiza Esports Arena potvrđena na domaćem i stranom tržištu. Prilagođena je za korisnike Z generacije, generacije koja gaming doživljava kao integralni dio svoje osobnosti. Esports Arena je mjesto odlične atmosfere, druženja, zabave i natjecanja u kompetitivnim igrama. Za razliku od drugih zabavnih aktivnosti, Esports Arena postaje zabavnija što se više posjećuje. Prosječna franšiza ima preko 100 dnevnih posjeta. Friendly Fire franšiza donosi prihode od usluga i proizvoda, a karakterizira ju visoka marža za poslovne partnere. Gaming i esports industrija raste iz godine u godinu, a time i Friendly Fire dobiva na popularnosti. Idealna lokacija za Friendly Fire franšizu je naseljeno područje s mnogo mlađe populacije od 16-31 godine, a idealan prostor je od 100 do 300 m2. Nekoliko formata ulaganja čini je dostupnom širokom spektru investitora, a sami operativni troškovi su vrlo niski što je čini otpornom na krize i recesije.

Mr. Razor brijačnice

Možemo se pohvaliti i prvom franšizom u vrlo deficitarnom zanimanju, brijačnicom Mr. Razor čiji pilot centar u Zadru ima čak i liste čekanja kao da se radi o nekom skupom pregledu u bolnici. Do sada su napravili više od 47 tisuća muških frizura i uredili više od 12 tisuća brada. Ovo je prva franšiza takve vrste u Hrvatskoj i regiji i namjera im je proširiti Mr. Razor brijačnice po Hrvatskoj, ali i širom svijeta. Franšiza omogućuje svima koji to žele da otvore vlastite brijačnice uz edukaciju i trening. Kad se uzme u obzir da je to deficitarno zanimanje u Hrvatskoj i da naše frizerske škole nemaju smjer brijača koji se ukinuo prije više od desetak godina, nema niti dobrog brijača na tržištu. Danas je barbering evoluirao pa je postao globalni trend i temelji se na pravim kreacijama na muškim glavama i bradi, a često se koriste i tehnike s vatrom ili vrućim voskom koje nitko drugi u Hrvatskoj ne radi. Ukupno ulaganje u ovu franšizu kreće se od 27 000 – 58 000 eura ovisno o formatu, a u taj iznos uključeno je sve od ulazne franšizne pristojbe, opreme i punjenja robom, a može se otvoriti već u 20 m2.

Bioresona

Bioresona je franšiza iz sektora medicinskog wellnessa koja u svom programu nudi isprobanu metodu prirodne terapije i dijagnostike, kao i preventivne preglede i terapije posebnom metodom biorezonance. Franšiza je napravljena po najvišim standardima kvalitete i posebnoj metodologiji dr. Rome, temeljena na medicinskom pristupu koja se na kupca franšize prenosi u sveobuhvatnoj obuci. Traže se kupci franšize zainteresirani za poslovanje u ovom rastućem sektoru s provjerenom markom i kredibilnim partnerima. Ova franšiza idealna je za kombiniranje s već postojećim poslovanjem u sektoru wellnessa i ljepote kao i sa svim poslovanjima koje imaju zdravstveni predznak. Ukupno ulaganje iznosi od 20 000 – 40 000 eura ovisno o formatu franšize, a posao se može obavljati već u 30 m2 na više ovisno o formatu. Predznanje nije potrebno s obzirom na uključenu obuku i trening.

Gastro ribarnice Brač

Radi se o konceptu boutique ribarnice odnosno trgovine sa svježom ribom i ribljim proizvodima. Koristeći velika iskustva u poslovanju i maloprodaji stečenih kroz 19 godina rada te odabirom najboljeg prodajnog asortimana i prodajnih tehnika, pruža se primateljima franšize mogućnost poslovanja u ovom interesantnom segmentu trgovine i ugostiteljstva s niskim početnim ulaganjima. Sam koncept provjeren je na tržištu u Hrvatskoj, regiji i Europi.

Direct booker franšiza

Franšiza Direct Booker je mreža vodećih agencija za najam privatnog smještaja u regiji. Osnovna ideja njihovog biznisa je povezati iznajmljivače i putnike, i to tako što posreduje i nudi pomoć objema stranama. Kao biznis, Direct Booker zarađuje tako što svoje usluge naplaćuje od iznajmljivača, i to kao postotak od ostvarenog profita. Za iznajmljivače Direct booker je servis koji donosi ne samo značajno olakšanje (jer je njihov sustav baziran na IT rješenjima), već i uvećanje prihoda, kroz veću posjećenost.

Kupovinom Direct Booker franšize budući partner dobiva zaokružen poslovni sustav koji se bazira na naprednim IT rješenjima i dokazanu poslovnu ideju, uz brend koji je već prepoznat na turističkom tržištu.

Obveze primatelja Direct Booker franšize odnose se, nakon toga, na stvaranje kritične mase iznajmljivača i aktivnosti koje se mogu nuditi u određenim područjima. Cilj im je usmjeren na akviziciju iznajmljivača i objekata, uz paralelno prikupljanje aktivnosti (izleti, restorani, barovi i sl.) koji će biti u ponudi kao dodatna vrijednost smještaja, i to kroz Direct Booker turistički vodič i 'Zajednicu pametnih putnika'. Ovo je mikro franšiza s relativno malim ulaganjem, no daje odlične poslovne rezultate za svakog primatelja franšize.

Sve informacije oko navedenih franšiza mogu se dobiti u Hrvatskoj udruzi za franšizno poslovanje www.fip.com.hr ili na email lkukec@inet.hr

